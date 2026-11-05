CC1 càng xây càng lỗ, không có chuyển nhượng cổ phần đã âm gần 148 tỷ đồng trước thuế

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 do CC1 lập ngày 30/10/2026, doanh thu thuần quý III đạt 4.762,6 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ. Nhưng lợi nhuận gộp chỉ đạt 33,3 tỷ đồng, giảm 61%, tương đương biên lợi nhuận gộp khoảng 0,7%, so với 3,4% của quý III/2025. Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 70,7 tỷ đồng, giảm 51,2%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 11.226,7 tỷ đồng, tăng 50,7%, nhưng lợi nhuận gộp chỉ còn 59,7 tỷ đồng, bằng khoảng 1/6 mức 357,5 tỷ đồng của cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 4,8% xuống khoảng 0,5%. Lợi nhuận sau thuế đạt 150,2 tỷ đồng, giảm 17,6%, lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ giảm 21,6%, còn 149,1 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu giảm từ 460 đồng xuống 321 đồng, một phần do số cổ phiếu tăng sau đợt chào bán riêng lẻ 76,75 triệu cổ phiếu, thu về 851,9 tỷ đồng.

Xây càng nhiều, lỗ gộp càng rõ

Thuyết minh doanh thu và giá vốn cho thấy bức tranh rõ hơn. Trong 9 tháng, doanh thu hoạt động xây dựng đạt 8.259,5 tỷ đồng, nhưng giá vốn của hợp đồng xây dựng lên tới 8.316,2 tỷ đồng. Mảng xây dựng vì vậy lỗ gộp khoảng 56,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi gộp khoảng 242,7 tỷ đồng. Toàn bộ lợi nhuận gộp 59,7 tỷ đồng của doanh nghiệp đến từ các mảng phụ như bán hàng hóa, thành phẩm và dịch vụ. Nói cách khác, CC1 làm thêm hơn 2.700 tỷ đồng doanh thu xây dựng so với năm trước nhưng mảng này chuyển từ có lãi sang lỗ.

Lợi nhuận gộp 59,7 tỷ đồng cũng không đủ bù chi phí quản lý doanh nghiệp 212,2 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh chính, tính bằng lợi nhuận gộp trừ chi phí quản lý, vì vậy âm khoảng 152,4 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí lãi vay 9 tháng tăng 54,1%, lên 375,2 tỷ đồng, gấp khoảng 6,3 lần lợi nhuận gộp.

Một góc dự án Trị An Lake View, nơi CC1 từng hợp tác với Công ty Địa ốc Đất Vàng. Hai bên đã chấm dứt hợp tác và CC1 đang thực hiện thu hồi vốn. (Ảnh: website CC1)

Lợi nhuận của CC1 được giữ lại nhờ hoạt động tài chính. Doanh thu hoạt động tài chính 9 tháng đạt 617,8 tỷ đồng, gấp gần ba lần cùng kỳ, trong đó lãi từ chuyển nhượng các khoản đầu tư là 333,1 tỷ đồng. Thuyết minh về các bên liên quan ghi rõ khoản lãi chuyển nhượng cổ phần 324 tỷ đồng từ giao dịch với Công ty cổ phần CC1 - Holdings. Đây là cổ đông nắm 10,49% vốn điều lệ của CC1 tại ngày 30/9/2026, tăng từ 10,00% đầu năm. Cũng tại ngày này, CC1 ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn khác 351,1 tỷ đồng từ CC1 - Holdings, thuyết minh ghi là phải thu từ chuyển nhượng vốn.

Nếu không có khoản lãi 324 tỷ đồng này, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của CC1, hiện ở mức 176,3 tỷ đồng, sẽ chuyển thành lỗ khoảng 147,7 tỷ đồng. Hệ số khả năng trả lãi, tính bằng lợi nhuận trước thuế cộng lãi vay chia cho lãi vay, đã giảm từ khoảng 1,94 lần xuống 1,47 lần. Nếu loại khoản lãi chuyển nhượng nói trên, hệ số này chỉ còn khoảng 0,61 lần, tức thu nhập không đủ trả lãi vay. Ngoài ra, lợi nhuận từ công ty liên kết đạt 57,5 tỷ đồng, gấp 4,7 lần cùng kỳ, chiếm khoảng 33% lợi nhuận trước thuế. Đây là phần lợi nhuận ghi nhận theo phương pháp vốn chủ sở hữu, không tạo ra dòng tiền tương ứng ngay trong kỳ.

Dòng tiền dương nhờ một khách hàng, giao dịch với bên liên quan tăng mạnh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng dương 4.101,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm 2.799,8 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền tăng từ 2.041,9 tỷ đồng lên 5.561,0 tỷ đồng. Nhưng nếu tính trước biến động vốn lưu động, hoạt động kinh doanh lại âm 5,8 tỷ đồng, so với mức dương 367,1 tỷ đồng cùng kỳ. Dòng tiền dương đến gần như hoàn toàn từ tiền khách hàng ứng trước.

Tiền người mua trả trước ngắn hạn tăng 6.844,5 tỷ đồng, lên 8.191,4 tỷ đồng. Riêng Công ty cổ phần Đường cao tốc Vùng Thủ đô đã ứng trước 6.211,1 tỷ đồng, chiếm khoảng 76% tổng số tiền ứng trước ngắn hạn, và lớn hơn toàn bộ dòng tiền kinh doanh 9 tháng của doanh nghiệp. Số tiền này giúp nợ vay ròng của CC1 giảm mạnh, từ khoảng 4.319 tỷ đồng đầu năm xuống khoảng 394 tỷ đồng, trong khi tổng vay giảm 3,6% xuống 6.424,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là tiền ứng trước để thi công, sẽ phải chuyển hóa thành khối lượng công trình. Với biên lợi nhuận gộp mảng xây dựng đang âm, câu hỏi là các hợp đồng mới có mang lại lợi nhuận hay không?

Một phần lớn tiền đang được chuyển sang các bên liên quan. Trả trước cho người bán là bên liên quan tăng từ 502,4 tỷ đồng lên 1.795,5 tỷ đồng, gấp khoảng 3,6 lần, trong đó riêng Công ty cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Hưng, công ty liên kết CC1 nắm 41,18%, nhận 1.226,3 tỷ đồng, tăng 833,3 tỷ đồng. Giá trị mua hàng hóa, dịch vụ theo hình thức giao thầu từ hai công ty liên kết là Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ CC1 và Việt Hưng đạt 3.035,2 tỷ đồng trong 9 tháng, tương đương khoảng 27% doanh thu thuần, trong đó riêng phần giao thầu cho Thương mại Dịch vụ CC1 đạt 2.621,9 tỷ đồng, gấp khoảng 3,4 lần cùng kỳ. Thực tế này đặt cạnh việc mảng xây dựng của CC1 lỗ gộp còn lợi nhuận từ công ty liên kết tăng 4,7 lần cho thấy hiệu quả kinh doanh của nhóm công ty cần được nhìn tổng thể, thay vì chỉ qua kết quả của riêng CC1.

Dòng tiền đầu tư 9 tháng âm 1.171,4 tỷ đồng. Khoản chi góp vốn 1.340,2 tỷ đồng khớp với thuyết minh, gồm 1.147,4 tỷ đồng góp vào các bên liên quan và 192,8 tỷ đồng góp vào Công ty TNHH CC1 Long Hưng. Trong số này, 659,6 tỷ đồng góp vào Công ty TNHH CC1 Cát Lái và 192,8 tỷ đồng góp vào CC1 Long Hưng, phù hợp với phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán riêng lẻ cho các dự án PPP cầu Cát Lái và cầu Long Hưng. Đáng lưu ý, CC1 góp thêm 350 tỷ đồng vào Công ty TNHH Hoa Hướng Dương Sài Gòn nhưng tỷ lệ sở hữu lại giảm từ 49% xuống 34,62%. Doanh nghiệp cho biết chưa xác định được giá trị hợp lý của các khoản đầu tư tài chính do không có giá niêm yết.

Một số khoản phải thu khác cũng cần theo dõi. Hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án Trị An Lake View với Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Đầu tư Địa ốc Đất Vàng, với khoản phải thu dài hạn 592 tỷ đồng đầu năm, đã được chấm dứt ngày 02/3/2026, và doanh nghiệp đang tiến hành thu hồi, với 147 tỷ đồng còn ghi nhận phải thu ngắn hạn. Khoản tạm ứng nhân viên tăng từ 136,0 tỷ đồng lên 180,0 tỷ đồng.

Hệ số thanh toán hiện hành của CC1 ở mức khoảng 1,21 lần, giảm từ 1,33 lần đầu năm, và nhờ khoản ứng trước lớn, áp lực thanh khoản trước mắt chưa đáng lo, rủi ro nằm ở chất lượng lợi nhuận. Với mảng xây dựng đang lỗ gộp và lợi nhuận 9 tháng phụ thuộc vào một thương vụ chuyển nhượng với cổ đông lớn, nhà đầu tư cần CC1 làm rõ tài sản nào đã được chuyển nhượng, căn cứ xác định giá, thời hạn thu khoản 351,1 tỷ đồng, và kế hoạch đưa biên lợi nhuận xây dựng trở lại mức dương.