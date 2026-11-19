HĐQT Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (UPCoM: CC1) vừa thông qua quyết định miễn nhiệm ông Lê Bảo Anh khỏi chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, đồng thời bổ nhiệm ông Võ Quốc Khánh thay thế. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 16/11/2026.

Theo CC1, ông Lê Bảo Anh xin thôi chức vì thay đổi kế hoạch cá nhân, đồng thời muốn tập trung vào công tác chiến lược và định hướng hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. Sau khi rời vị trí điều hành, ông vẫn tiếp tục tham gia HĐQT với tư cách Thành viên.

Ông Lê Bảo Anh sinh năm 1981, là kỹ sư xây dựng và đã có hơn 20 năm làm việc tại CC1. Gia nhập doanh nghiệp từ năm 2005, ông từng đảm nhiệm các vị trí cán bộ kỹ thuật, Giám đốc Đầu tư, Phó Tổng Giám đốc trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc vào tháng 12/2022.

Ông Võ Quốc Khánh - cựu Tổng Giám đốc TTC Land và CC1-Holdings được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc CC1 từ ngày 16/11, thay ông Lê Bảo Anh (Ảnh: CC1).

Người kế nhiệm là ông Võ Quốc Khánh, sinh năm 1979, có chuyên môn kỹ sư xây dựng và bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Trước khi được bổ nhiệm, ông giữ chức Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và Đầu tư tại CC1.

Ông Khánh cũng là Tổng Giám đốc CTCP CC1-Holdings từ đầu năm 2025. Doanh nghiệp này hiện sở hữu 10,49% vốn điều lệ CC1.

Trước khi gia nhập hệ sinh thái CC1, ông Khánh từng có thời gian làm việc tại Tập đoàn TTC và các đơn vị thành viên. Đáng chú ý, ông giữ chức Tổng Giám đốc CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, HOSE: SCR) từ tháng 9/2020 đến tháng 4/2024, đồng thời đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch doanh nghiệp. Đến tháng 2/2025, ông rời HĐQT TTC Land.

Cùng với việc thay đổi nhân sự điều hành cao nhất, CC1 cũng bổ nhiệm ông Trần Hữu Phong giữ chức Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 16/11.

CC1 hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng giao thông và năng lượng. Doanh nghiệp tham gia thi công một số dự án lớn như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Vành đai 4 và Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2026, CC1 ghi nhận doanh thu thuần 4.762,6 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt gần 71 tỷ đồng, giảm 51%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 11.226,6 tỷ đồng, tăng khoảng 51% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế giảm gần 18%, còn 150 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản CC1 đạt 25.303,4 tỷ đồng, tăng 47,4% so với đầu năm. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đạt 4.101,8 tỷ đồng, chuyển từ trạng thái âm sang dương.