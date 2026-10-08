CBAM đổi luật chơi: Khu công nghiệp xanh thành điều kiện giữ khách

Không còn chỉ cạnh tranh bằng vị trí và giá thuê, các KCN Việt Nam phải xanh hóa hạ tầng - Ảnh minh họa

KCN xanh thành điều kiện giữ khách

Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu (EU) đang biến yêu cầu giảm phát thải từ một tiêu chí môi trường thành bài toán cạnh tranh của bất động sản công nghiệp Việt Nam. Khi doanh nghiệp xuất khẩu phải kiểm soát dấu chân carbon, lựa chọn địa điểm sản xuất cũng thay đổi rõ, kéo theo yêu cầu mới với các khu công nghiệp (KCN).

Từ tháng 6/2026, các KCN truyền thống ghi nhận tốc độ lấp đầy chậm lại rõ rệt, trong khi những dự án phát triển theo mô hình KCN sinh thái, tích hợp điện mặt trời áp mái và hệ thống quản lý năng lượng thông minh lại đón nhận dòng vốn FDI chất lượng cao tích cực.

Không chỉ cung cấp mặt bằng, KCN xanh hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát tác động môi trường thông qua năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, quản lý nước, chất thải và đo lường dữ liệu. Tại Việt Nam, mô hình KCN sinh thái được thúc đẩy theo hướng sử dụng tài nguyên hiệu quả, sản xuất sạch hơn, cộng sinh công nghiệp và giảm phát thải.

Ông John Campbell, Giám đốc, Trưởng bộ phận Dịch vụ Bất động sản Công nghiệp, Savills Việt Nam nhận định, CBAM đang khiến bài toán carbon cụ thể hơn với doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng quốc tế. Khi chọn địa điểm sản xuất, doanh nghiệp ngày càng quan tâm khả năng tiếp cận năng lượng, hiệu quả vận hành và dữ liệu phát thải, bên cạnh vị trí, chi phí và kết nối hạ tầng.

Bà Trang Bùi, Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam cho rằng, việc thực thi toàn diện CBAM từ tháng 6/2026 đã đưa bất động sản công nghiệp Việt Nam vào kỷ nguyên tái cấu trúc bắt buộc. Qua theo dõi giao dịch, bà Trang Bùi cho biết, quy trình thẩm định địa điểm của nhà đầu tư FDI đã thay đổi. Danh mục kiểm tra không còn dừng ở diện tích, tải trọng sàn hay giao thông, mà dành đến 40% trọng số cho tiêu chí hạ tầng giảm phát thải.

Tác động của CBAM cũng lan theo chuỗi cung ứng, từ tập đoàn toàn cầu đến nhà cung ứng cấp 1, cấp 2 trong nước. Muốn giữ đơn hàng xuất khẩu sang châu Âu, doanh nghiệp phải quan tâm đến nhà xưởng xanh; áp lực tuân thủ vì vậy được chuyển một phần sang các nhà phát triển bất động sản công nghiệp.

Từ giữa năm 2026, bà Trang Bùi ghi nhận xu hướng bùng nổ mô hình “Nhà xưởng xây sẵn thông minh và xanh” (Green & Smart RBF). Các nhà xưởng này tích hợp công nghệ IoT để giám sát tiêu thụ năng lượng theo thời gian thực, sử dụng vật liệu xây dựng phát thải thấp và thiết kế tối ưu ánh sáng tự nhiên.

CBAM vì vậy trở thành chất xúc tác thúc đẩy quá trình loại bỏ những KCN lạc hậu, thâm dụng tài nguyên. Chi phí đầu tư hạ tầng xanh trong ngắn hạn có thể tăng 8-15%, nhưng về dài hạn, đây được nhìn nhận là khoản đầu tư bảo vệ giá trị tài sản trước nguy cơ trở thành tài sản mắc kẹt (stranded assets) do không đáp ứng quy chuẩn môi trường toàn cầu.

Từ hạ tầng xanh đến dữ liệu xanh

Ông Phùng Ngọc Bảo Anh, Cố vấn cấp cao về ESG & Chuyển đổi Xanh, SGS Việt Nam cho rằng, hạ tầng bất động sản công nghiệp chính là mắt xích trung tâm xác định khối lượng phát thải của sản phẩm. Một nhà máy đặt trong KCN sử dụng 100% điện lưới than truyền thống sẽ tạo ra lượng phát thải gián tiếp (Scope 2) rất cao, khiến sản phẩm chịu tác động lớn hơn khi vào thị trường EU.

Vai trò của nhà phát triển bất động sản công nghiệp vì thế chuyển từ kinh doanh địa ốc sang cung cấp giải pháp giảm phát thải. Theo SGS, các KCN ra đời hoặc cải tạo từ tháng 6/2026 trở đi buộc phải trang bị hệ thống kiểm kê khí nhà kính tự động, đồng bộ dữ liệu với tiêu chuẩn báo cáo quốc tế. Hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) kết hợp điện mặt trời mái nhà cũng trở thành chuẩn mực mới để bảo đảm nguồn điện sạch, ổn định.

SGS nhận thấy số lượng yêu cầu đánh giá, chứng nhận công trình xanh và kiểm kê dấu chân carbon cho các KCN tại Việt Nam tăng đột biến tới 210% trong giai đoạn từ tháng 6/2026 đến nay. Điều này cho thấy “luật chơi” đang hình thành, trong đó bất động sản công nghiệp phải trở thành một “nền tảng kỹ thuật số xanh”, hỗ trợ doanh nghiệp thứ cấp tối ưu hóa dữ liệu phát thải từ đầu vào đến đầu ra.

Tác động của CBAM không dừng ở vận hành mà đã đi vào chi phí vốn và định giá tài sản. TS. Sử Ngọc Khương, Giám đốc Cấp cao Savills Việt Nam, cho biết từ giữa năm 2026, các quỹ đầu tư tư nhân, ngân hàng quốc tế và tổ chức tài chính phát triển (DFIs) áp dụng bộ tiêu chí thẩm định khắt khe hơn về rủi ro carbon.

Những dự án không có phương án ứng phó rõ ràng với CBAM và lộ trình Net Zero có thể bị áp mức rủi ro cao hơn, dẫn đến chi phí vay vốn tăng thêm 2-3%, thậm chí bị từ chối cấp vốn. Ngược lại, các dự án KCN sinh thái đạt chuẩn dễ tiếp cận tín dụng xanh (Green Credit) và trái phiếu xanh (Green Bond) với lãi suất ưu đãi.

Từ tháng 6/2026, dòng tiền M&A bất động sản công nghiệp cũng có sự chuyển dịch. Nhà đầu tư nước ngoài ưu tiên thâu tóm các dự án đã hoàn thiện hạ tầng xanh hoặc có quỹ đất sạch đủ điều kiện phát triển năng lượng tái tạo, thay vì quỹ đất thô chưa có quy hoạch môi trường.

Ở góc độ công nghệ, ông Vương Quân Ngọc, Giám đốc Tư vấn Chuyển đổi Xanh, EY Việt Nam cho hay, nội dung cốt lõi của CBAM khi tính phí thực tế từ giữa năm 2026 là yêu cầu tính toán minh bạch, chính xác lượng phát thải trong từng đơn vị sản phẩm. Khách thuê khó giải bài toán này nếu hạ tầng KCN không hỗ trợ bóc tách, xác minh dữ liệu năng lượng.

Từ tháng 6/2026 đến nay, vì vậy xuất hiện cuộc đua tích hợp công nghệ số và công nghệ xanh trong phát triển bất động sản công nghiệp. Các nhà phát triển hạ tầng bắt đầu triển khai mô hình KCN thông minh trung hòa carbon (Zero-Carbon Smart Industrial Park). Cảm biến thông minh kết hợp Blockchain ghi nhận điện tiêu thụ từ nguồn tái tạo, lượng nước tái sử dụng và hiệu quả xử lý rác thải.

Các dữ liệu được tổng hợp tự động thành báo cáo đạt chuẩn EU, giúp doanh nghiệp thứ cấp rút ngắn thời gian kê khai thuế CBAM. Đây là bước chuyển từ hạ tầng vật lý sang hạ tầng số, đồng thời tạo ra năng lực cạnh tranh mới cho bất động sản công nghiệp Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, lợi thế của KCN không còn chỉ nằm ở vị trí, giá thuê hay quỹ đất. Khả năng cung cấp năng lượng sạch, kiểm soát tài nguyên, đo lường phát thải và chia sẻ dữ liệu đang thành phần của sản phẩm. CBAM buộc nhà phát triển KCN thay đổi cách đầu tư, vận hành và định giá tài sản. Những chủ đầu tư chuyển đổi sớm có cơ hội giữ khách thuê, tiếp cận dòng vốn xanh và bảo vệ giá trị tài sản.