CB350C Black Edition 2026 gây 'sốt' với dàn áo phủ đen đầy cá tính

Điểm nhấn của phiên bản mới là màu sơn Pearl Igneous Black phủ trên toàn bộ thân xe. Nhiều chi tiết như ốp đèn pha, thanh đỡ chắn bùn trước và sau, phần dưới của phuộc trước dạng ống lồng và còi xe đều được sơn đen. Tấm ốp mang logo Honda trên lốc máy cũng chuyển sang tông màu tối, thay cho lớp mạ crôm quen thuộc.

Dù thay đổi diện mạo, CB350C Black Edition 2026 vẫn duy trì những đường nét đặc trưng của dòng mô tô cổ điển. Xe sử dụng chắn bùn trước và sau bo tròn, kết hợp ống xả dạng pea-shooter thanh mảnh, tạo nên tổng thể hoài cổ nhưng có phần tối giản hơn.

Về vận hành, mẫu xe tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 348,36 cc, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa khoảng 21 mã lực và mô-men xoắn cực đại 29,5 Nm. Động cơ đi kèm hộp số 5 cấp và bộ ly hợp chống trượt slipper clutch.

Trang bị trên xe vẫn gồm hệ thống đèn LED, đèn cảnh báo nguy hiểm và cụm đồng hồ kỹ thuật số tích hợp Honda RoadSync. Tính năng kết nối smartphone này hỗ trợ các tiện ích như dẫn đường, nhận cuộc gọi và điều khiển nhạc.

Hệ thống phanh đĩa trên cả hai bánh được kết hợp với chống bó cứng phanh ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC. Hệ thống treo gồm phuộc trước dạng ống lồng và giảm xóc sau lò xo đôi.

Tại Ấn Độ, Honda CB350C Black Edition 2026 có giá lăn bánh khoảng 232.000 rupee, tương đương gần 63 triệu đồng. Với thay đổi chủ yếu nằm ở màu sắc và cách hoàn thiện các chi tiết, phiên bản mới hướng đến khách hàng yêu thích phong cách mô tô cổ điển với diện mạo tối màu, cá tính hơn.