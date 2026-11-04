Cây xanh phủ kín hầm chui, trụ metro và cầu vượt ở Hà Nội

Những ngày này, các phòng, đơn vị liên quan của Sở Xây dựng Hà Nội đang tập trung thí điểm trồng, cải tạo cây xanh, tăng cường mảng xanh tại một số khu vực, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Hàng trúc được trồng phủ kín bức tường cầu vượt Láng Hạ - Lê Văn Lương, hiện phát triển xanh tốt, tạo mảng xanh cho công trình.

Theo kế hoạch, TP Hà Nội sẽ phủ kín cây xanh một số trụ đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đoạn đầu đường Nguyễn Trãi.

Cây dây leo được đã được trồng kín trụ đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, những giàn thép được ôm quanh thân trụ, không khoan, đục vào kết cấu công trình. Giàn được đặt cách bề mặt bê tông một khoảng phù hợp để cây sinh trưởng và thuận tiện kiểm tra trụ cầu.

Hiện nay, lực lượng chuyên môn của Sở Xây dựng Hà Nội đã phủ kín cây xanh quanh 3 trụ cầu đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Cây dây leo đang được trồng tại hầm chui Lê Văn Lương là cúc tần Ấn Độ.

Bồn cây được trồng tại hầm chui Lê Văn Lương đang phát triển tươi tốt.

Cây cúc tần Ấn Độ được trồng để rủ xuống mặt trong thành hầm.

Thực tế gần chục năm qua, ngành giao thông Hà Nội đã dùng cây dây leo để phủ kín bức tường bê tông cốt thép tại hầm chui Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long.