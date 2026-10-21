Cây xanh di dời, vỉa hè thu hẹp tại nút giao Hà Nội sắp xây hầm chui 6 làn xe

Dự án hầm chui tại nút giao Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3 có tổng mức đầu tư hơn 960 tỷ đồng, được UBND TP Hà Nội phê duyệt tháng 1/2026. Công trình được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông tại một trong những nút giao đông đúc ở phía Tây Thủ đô. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội.

Hầm chui được xây dựng theo hướng Mễ Trì - Dương Đình Nghệ, quy mô 6 làn xe, tổng chiều dài khoảng 655m. Trong đó, đoạn hầm kín dài 120m, hầm hở dài 200m, phần còn lại gồm tường chắn và gờ chắn bánh. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027, kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc tại nút giao trọng điểm phía Tây Hà Nội.

Những ngày gần đây, nút giao Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3 đang dần thay đổi diện mạo khi công nhân khẩn trương cắt tỉa, đánh chuyển cây xanh, dọn dẹp dải phân cách và xén vỉa hè, từng bước giải phóng mặt bằng, chuẩn bị cho dự án hầm chui hơn 960 tỷ đồng.

Trên các tuyến đường Dương Đình Nghệ và Mễ Trì, nhiều cây xanh đang được cắt tỉa, đào gốc, đánh chuyển đến vị trí khác; một số cây phải chặt hạ để nhường mặt bằng thi công hầm chui. Công tác giải phóng mặt bằng đang từng bước làm thay đổi cảnh quan tại nút giao cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Công tác giải phóng mặt bằng được triển khai đồng bộ tại dải phân cách giữa và hai bên đường, từng bước tạo mặt bằng phục vụ thi công hầm chui hơn 960 tỷ đồng tại nút giao Mễ Trì - Dương Đình Nghệ.

Công nhân đang triển khai chặt hạ, di dời cây xanh để lấy mặt bằng làm hầm chui.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng Hà Nội, nút giao Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng nằm trên trục giao thông huyết mạch phía Tây Thủ đô, kết nối nhiều tuyến đường lớn cùng các khu dân cư, văn phòng và trung tâm thương mại. Lưu lượng phương tiện đông đúc, đặc biệt vào giờ cao điểm, khiến khu vực thường xuyên xảy ra xung đột giao thông, ùn tắc kéo dài.

Không chỉ thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm, khu vực giao đường Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng, gần tòa nhà Keangnam Landmark 72, còn là điểm thường xuyên ngập úng khi mưa lớn. Hầm chui mới sẽ kết nối trực tiếp đường Mễ Trì với Dương Đình Nghệ, đi ngầm bên dưới đường Phạm Hùng và Vành đai 3 trên cao, kỳ vọng giảm áp lực giao thông tại nút giao trọng điểm phía Tây Hà Nội.