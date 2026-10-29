Cây xanh Công Minh chia tiền theo tỷ lệ, ông chủ hưởng 10-15% giá trị gói thầu

Trong cáo trạng vụ án Cây xanh Công Minh, Viện KSND Tối cao đã làm rõ cơ chế phân chia kinh phí sau khi các doanh nghiệp trong hệ thống trúng thầu những dự án trồng, chăm sóc cây xanh. Việc phân chia được thực hiện theo tỷ lệ đã thống nhất, có sự quản lý của bộ phận kế toán khu vực và những người được Nguyễn Công Minh giao nhiệm vụ.

Lập “phiếu giao việc” trước khi thực hiện dự án

Theo cáo trạng, hằng năm, thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Công Minh, giám đốc các chi nhánh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kinh doanh, tiếp cận các dự án tại địa phương.

Các chi nhánh phải báo cáo số lượng dự án dự kiến triển khai, tổng giá trị dự án và tỷ lệ phần trăm dự kiến chuyển về cho Minh. Giám đốc khu vực tổng hợp các thông tin này để báo cáo Nguyễn Công Minh.

Bị can Nguyễn Công Minh. (Ảnh: Bộ Công an)

Sau khi thống nhất kế hoạch, Minh chuyển thông tin cho bộ phận kế toán khu vực lập thành các “Phiếu giao việc”.

Theo cáo trạng, các phiếu này được gửi qua email cho Lê Thị Hòa và Ngô Thị Ngọc Lý để trình Nguyễn Công Minh phê duyệt. Căn cứ các phiếu giao việc đã được phê duyệt, Lê Thị Hòa và Ngô Thị Ngọc Lý thông báo, chỉ đạo giám đốc khu vực triển khai công việc và thu tiền theo tỷ lệ Minh được hưởng.

Việc quản lý, theo dõi và phân chia kinh phí được thực hiện thông qua bộ phận kế toán khu vực.

Phân chia tiền theo tỷ lệ

Theo cáo trạng, tùy từng dự án, tỷ lệ phân chia kinh phí có sự khác nhau. Đối với các dự án thi công trồng, chăm sóc cây xanh, phần kinh phí giao cho chi nhánh trực tiếp thi công được xác định khoảng 50% giá trị gói thầu trước thuế.

Khu vực quản lý được phân bổ khoảng 35-40%, bao gồm các khoản chi phí phục vụ hoạt động và khoản được gọi là “chi phí ngoại giao”. Khoảng 10-15% giá trị gói thầu được chuyển về cho Nguyễn Công Minh thông qua Lê Thị Hòa và Ngô Thị Ngọc Lý.

Cáo trạng xác định, trong quá trình hoạt động, giám đốc khu vực có trách nhiệm chỉ đạo bộ phận kế toán theo dõi các khoản thu, chi và tiền phải chuyển về cho Minh.

Đối với các khoản tiền được chuyển về, Lê Thị Hòa và Ngô Thị Ngọc Lý là những người thực hiện công việc tiếp nhận, quản lý theo sự chỉ đạo.

Theo cơ quan tố tụng, việc phân chia tiền được thực hiện trong quá trình các doanh nghiệp thuộc hệ thống Cây xanh Công Minh triển khai các dự án tại địa phương.

Nguyễn Công Minh hưởng lợi hơn 264 tỷ đồng

Cáo trạng xác định Lê Thị Hòa giữ vai trò Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty, tham gia quản lý và điều hành hoạt động của hệ thống. Ngô Thị Ngọc Lý giữ vai trò Trưởng ban Tài chính, Kế toán trưởng, thực hiện công việc theo dõi, quản lý dòng tiền theo sự phân công.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Công Minh được hưởng tổng cộng 264.882.670.450 đồng từ hoạt động của hệ thống.

Cơ quan tố tụng xác định Minh là người tổ chức, điều hành hoạt động đấu thầu, chỉ đạo việc phân chia kinh phí và tiếp nhận các khoản tiền theo tỷ lệ đã thống nhất.

Các cá nhân thuộc bộ máy quản lý, kế toán và những người liên quan bị xác định có trách nhiệm tương ứng với vai trò, hành vi trong quá trình thực hiện.

Bộ Công an kêu gọi Nguyễn Công Minh ra đầu thú Đầu tháng 9/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố vắng mặt Nguyễn Công Minh (54 tuổi, quê Hà Tĩnh), Chủ tịch HĐQT Công ty Cây xanh Công Minh. Bị can Nguyễn Công Minh hiện đang bị truy nã. Cơ quan điều tra yêu cầu ông Minh ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Bộ Công an cho biết, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc UBND gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận người bị truy nã, cần thông báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tại số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội; điện thoại: 06922.09022.