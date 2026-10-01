Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người

Đoạn clip ghi lại cho thấy người dân địa phương đang tụ tập quanh một người bán rau dạo ở Đông Bogor, Tây Java.

Vài giây sau, người dân nhận thấy cây cao 30 mét gần đó bắt đầu đổ xuống. Mọi người hoảng loạn bỏ chạy khi nó đổ về phía họ.

Người dân bỏ chạy khi phát hiện cây xanh đổ xuống đường. Ảnh cắt từ clip.

Mặc dù đã cố gắng thoát thân, một số người vẫn bị cây đổ đè trúng vào sáng ngày 28/9. Những người có mặt tại hiện trường đã chạy đến giúp đỡ các nạn nhân bị mắc kẹt dưới tán lá rậm rạp.

Thời điểm xảy ra sự việc không có mưa lớn hay gió mạnh, nguyên nhân chính được cho là do phần thân cây bị mục nát và suy yếu nghiêm trọng.

4 người đã được đưa đến bệnh viện để điều trị các vết thương ở đầu, tay và vai. Chiếc xe máy của người bán rau cũng bị hư hỏng.

Các quan chức địa phương và lực lượng cứu hỏa đã dọn dẹp đường bị tắc và khôi phục giao thông sau khoảng 2 giờ.