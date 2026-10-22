Cây xanh bật gốc đổ ra đường khiến một người tử vong

Liên quan vụ cây xanh ngã trên đường số 5, ngày 22/10, Công an phường Bình Thới phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h15 cùng ngày, một cây phượng trên đường số 5 (phường Bình Thới) bất ngờ bật gốc, ngã ra đường đè trúng người đàn ông đang đứng gần đó và một số xe máy.

Hiện trường vụ cây xanh bật gốc đổ ra đường đè lên người đàn ông.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương cùng nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Lãnh Binh Thăng (trước đây là Bệnh viện quận 11) gần đó đã nhanh chóng hô hoán, cùng nhau nâng thân cây giải cứu nạn nhân và đưa vào phòng cấp cứu. Tuy nhiên, do bị đa chấn thương quá nặng nạn nhân đã không qua khỏi.

Nhận tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường để điều tra.

Dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi (hình cắt từ clip).

Bước đầu, nạn nhân tử vong được xác định là ông P.V.C (SN 1981, ngụ An Giang). Được biết, thời điểm xảy ra sự cố đau lòng trên, ông C. đang đứng vỉa hè chờ người thân đi làm răng tại bệnh viện thì bất ngờ bị thân cây ngã đè trúng.

Trước đó, vào tối 18/9, trên đường An Dương Vương (phường Chợ Quán, TP Hồ Chí Minh) cũng từng xảy ra vụ cây xanh ngã đổ đè trúng một xe buýt và một người đi xe máy đang lưu thông qua khu vực trước Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Hậu quả khiến ông L.V.D (SN 1967, quê Ninh Bình) tử vong và một phụ nữ đi cùng bị thương.