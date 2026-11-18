Cây xanh bật gốc đổ chắn ngang đường Tam Thanh gây cản trở giao thông
Khoảng 14 giờ ngày 18/11, một cây xanh đô thị trên tuyến đường Tam Thanh, thuộc địa bàn phường Tam Thanh (khu vực trước số nhà 25, gần Trung tâm Hội chợ Thương mại Lạng Sơn) bất ngờ bật gốc, đổ gục chắn ngang toàn bộ lòng đường, gây ách tắc giao thông.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, cây xanh bị đổ có kích thước khá lớn với phần tán lá rậm rạp, nằm vắt ngang từ vỉa hè bên này sang gần sát mép đường phía đối diện. May mắn là lúc cây đổ xuống, không có người hay phương tiện nào di chuyển ngay phía dưới nên không gây thiệt hại về người và tài sản.
Sự cố xảy ra khiến các phương tiện ô tô đều không thể di chuyển qua khu vực này. Đối với người điều khiển xe máy, do lòng đường đã bị tán cây bịt kín nên người dân phải dắt hoặc điều khiển xe vòng tạm lên phần vỉa hè để tiếp tục hành trình, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người đi bộ và gây lộn xộn giao thông cục bộ.
Đáng chú ý, qua quan sát cận cảnh phần gốc cây bị bật lên khỏi mặt đất, toàn bộ phần rễ bên dưới đã bị mục ruỗng và không có các rễ to bám sâu vào lòng đất để giữ thăng bằng.
Người dân sinh sống gần khu vực nhận định, việc cây xanh phát triển tán lá to phía trên nhưng bộ rễ bên dưới lại mục, suy yếu chính là nguyên nhân dẫn đến việc cây bị đổ khi gặp gió to.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời để xử lý cây gãy đổ, đảm bảo an toàn giao thông.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/cay-xanh-bat-goc-do-chan-ngang-duong-tam-thanh-gay-can-tro-giao-thong-5108654.html