Hiện trường xảy ra sự việc (ảnh chụp lúc 13 giờ 58 phút ngày 18/11)

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, cây xanh bị đổ có kích thước khá lớn với phần tán lá rậm rạp, nằm vắt ngang từ vỉa hè bên này sang gần sát mép đường phía đối diện. May mắn là lúc cây đổ xuống, không có người hay phương tiện nào di chuyển ngay phía dưới nên không gây thiệt hại về người và tài sản.

Góc chụp hướng từ ngã 3 đường Trần Đăng Ninh giao với đường Tam Thanh

Sự cố xảy ra khiến các phương tiện ô tô đều không thể di chuyển qua khu vực này. Đối với người điều khiển xe máy, do lòng đường đã bị tán cây bịt kín nên người dân phải dắt hoặc điều khiển xe vòng tạm lên phần vỉa hè để tiếp tục hành trình, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người đi bộ và gây lộn xộn giao thông cục bộ.

Cận cảnh gốc cây bị đổ

Đáng chú ý, qua quan sát cận cảnh phần gốc cây bị bật lên khỏi mặt đất, toàn bộ phần rễ bên dưới đã bị mục ruỗng và không có các rễ to bám sâu vào lòng đất để giữ thăng bằng.

Người dân sinh sống gần khu vực nhận định, việc cây xanh phát triển tán lá to phía trên nhưng bộ rễ bên dưới lại mục, suy yếu chính là nguyên nhân dẫn đến việc cây bị đổ khi gặp gió to.

Cơ quan chức năng xử lý cây gãy đổ, đảm bảo các phương tiện lưu thông thông suốt (ảnh chụp lúc 14 giờ 30 phút)

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời để xử lý cây gãy đổ, đảm bảo an toàn giao thông.