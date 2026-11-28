Trong năm đầu thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Ninh Bình xác định đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng và bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm. Trước tình trạng kết quả giải ngân còn chậm, tỉnh tăng cường kiểm tra hiện trường, kiểm điểm tiến độ theo ngành, lĩnh vực và giao trách nhiệm xử lý từng vướng mắc. Sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các địa phương, các sở, ngành và chủ đầu tư đang tập trung vào những khâu ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và khả năng thanh toán vốn.