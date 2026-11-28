Cây thông Giáng sinh mang dấu ấn văn hóa Việt
Từ cây thông mang hình bản đồ Việt Nam, cây thông bằng nón lá đèn lồng, nồi đất đến những mô hình úp ngược hay tạo hình từ ốc biển khổng lồ, Giáng sinh ở Việt Nam những năm gần đây ngày càng xuất hiện với nhiều cách trang trí độc đáo, mang đậm dấu ấn sáng tạo riêng. Không đơn thuần là những công trình gây ấn tượng bởi kích thước hay hình dáng, những cây thông này còn cho thấy cách người Việt đón Giáng sinh theo một tinh thần rất riêng. Biểu tượng quen thuộc của mùa lễ phương Tây được kết hợp với những chất liệu gần gũi trong đời sống Việt Nam, tạo nên sự giao thoa văn hóa vừa mới mẻ, vừa thân thuộc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cay-thong-giang-sinh-mang-dau-an-van-hoa-viet-246261128065703447.htm