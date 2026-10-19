Cây thánh giá rơi khỏi tường, đè tử vong vị linh mục

Vào ngày 17/10, Patricio Sánchez Molinari đang cử hành thánh lễ tại nhà thờ Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, nằm trên đường José Mascote và Calicuchima, ở trung tâm phía nam Guayaquil.

Trong lúc vị linh mục đang chủ trì buổi lễ, một cây thánh giá bằng gỗ đặt phía sau bị rơi khỏi tường và trúng vào đầu ông.

Buổi lễ được phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội và vụ tai nạn đã được ghi lại bằng video.

Theo mốc thời gian được ghi lại, sự kiện này xảy ra vào khoảng phút thứ 27.

Lý do cây thánh giá đổ vẫn chưa rõ. Ảnh: Metro

Những người có mặt tại hiện trường đã phản ứng ngay lập tức. Một số người lao đến giúp đỡ vị linh mục, trong khi những người khác gọi xe cứu thương.

Những người đi lễ nói với đài Ecuavisatv, một đám cưới sẽ được tổ chức tại nhà thờ sau buổi lễ.

Cửa nhà thờ đã được đóng kín trong khi đội pháp y đưa thi thể đi.

Tổng giáo phận Công giáo La Mã Guayaquil đã xác nhận tin cha Sánchez qua đời trong một bài đăng trên Instagram.

Cho đến nay, vẫn chưa có báo cáo chính thức nào về nguyên nhân khiến cây thánh giá bị tách rời.

Phương Linh (t/h theo Metro Ecuador, Metro)