Cây thánh giá rơi khỏi tường, đập trúng đầu linh mục gây tử vong: Clip hiện trường thót tim

Ngày 17/10, linh mục Patricio Sánchez Molinari đang cử hành thánh lễ tại nhà thờ Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, nằm trên đường José Mascote và Calicuchima, thuộc khu vực trung tâm phía nam thành phố Guayaquil.

Khi buổi lễ đang diễn ra, cây thánh giá bằng gỗ treo phía sau bất ngờ rơi khỏi tường, đập trúng đầu vị linh mục. Sự việc được ghi lại trong đoạn video phát trực tiếp buổi lễ trên mạng xã hội.

Theo mốc thời gian của video, tai nạn xảy ra vào khoảng phút thứ 27.

Những người tham dự thánh lễ lập tức tìm cách ứng cứu. Một số người nhanh chóng chạy đến hỗ trợ vị linh mục, trong khi những người khác khẩn trương gọi xe cứu thương.

Những người đi lễ nói với đài Ecuavisatv, một đám cưới sẽ được tổ chức tại nhà thờ sau buổi lễ.

Tổng giáo phận Công giáo La Mã Guayaquil sau đó xác nhận cha Sánchez qua đời thông qua một bài đăng trên Instagram. Ảnh: Metro.

Nhà thờ đã đóng cửa trong lúc lực lượng pháp y tiến hành đưa thi thể vị linh mục ra ngoài. Tổng giáo phận Công giáo La Mã Guayaquil sau đó xác nhận cha Sánchez qua đời thông qua một bài đăng trên Instagram.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa công bố báo cáo chính thức về nguyên nhân khiến cây thánh giá bất ngờ rơi khỏi vị trí cố định.