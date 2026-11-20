Hơn 299 ha táo, sản lượng khoảng 8.000 tấn mỗi năm

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Hoàng Văn Quân, Bí thư Đảng ủy xã Đại Sơn cho biết, với lợi thế về thổ nhưỡng, khí hậu, xã Đại Sơn đang từng bước hình thành vùng trồng táo tập trung quy mô hơn 299 ha, sản lượng khoảng 8.000 tấn mỗi năm. Không chỉ mang lại nguồn thu cho các hộ trồng táo, loại cây ăn quả này còn mở ra hướng phát triển kinh tế, tạo việc làm và góp phần giảm nghèo cho người dân địa phương.

Xây dựng nông thôn mới ở xã Đại Sơn.

Theo ông Quân, địa phương xác định phát triển kinh tế nông nghiệp là một trong những hướng quan trọng để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Qua khảo sát thực tế, Đại Sơn có lợi thế về đất đồi, lượng mưa thấp, khí hậu mát mẻ, phù hợp với cây táo, đặc biệt là giống táo Đài Loan và táo Xuân. Quả táo trồng tại địa phương thường to, giòn, có vị ngọt thanh, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Từ vài ha trồng ban đầu, đến nay diện tích cây táo của xã Đại Sơn đã mở rộng lên hơn 299 ha, năng suất bình quân gần 27 tấn/ha, tổng sản lượng khoảng 8.000 tấn mỗi năm. Doanh thu dự kiến đạt hàng trăm tỷ đồng/năm.

Theo ông Hoàng Văn Quân, cây táo có thể phát triển từ quy mô hộ gia đình. Người dân có thể bắt đầu với diện tích phù hợp, tích lũy kinh nghiệm qua từng mùa vụ, sau đó mở rộng sản xuất và tham gia các khâu liên kết tiêu thụ.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng của loại cây này, địa phương khuyến khích người trồng chủ động tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, từ lựa chọn giống, thời vụ, cải tạo đất đến cắt tỉa tạo tán, bón phân và chăm sóc cây trong từng giai đoạn sinh trưởng. Xã Đại Sơn cũng khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, áp dụng tiêu chuẩn VietGAP và từng bước tiếp cận các quy trình sản xuất có yêu cầu cao hơn.

Liên kết sản xuất, mở rộng đầu ra cho táo Đại Sơn

Cùng với phát triển diện tích, việc tổ chức sản xuất theo hướng liên kết đang được xã Đại Sơn chú trọng nhằm nâng cao chất lượng và khả năng tiêu thụ sản phẩm.

Tại thôn Tân Hiệp, Hợp tác xã tiêu thụ nông sản sạch đã hình thành với 14 hộ thành viên, thực hiện thu mua, bao tiêu sản phẩm cho một số hộ trong thôn. Hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đối với diện tích hơn 21 ha táo, sản lượng dự kiến 635 tấn/năm.

Thông qua mô hình hợp tác xã, các hộ trồng táo có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng và kết nối với các đơn vị thu mua. Đây cũng là môi trường để bà con học hỏi kỹ thuật, tham gia tổ chức sản xuất, thu hoạch, phân loại và tiêu thụ nông sản.

Hiện xã Đại Sơn đang phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Bắc Ninh và Trung tâm Nghiên cứu Đất và Phân bón vùng Trung du triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ về ứng dụng các biện pháp canh tác tổng hợp trong sản xuất táo Đại Sơn, đồng thời xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm táo của địa phương.

Bên cạnh đó, sản phẩm táo Đại Sơn đã có sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục quảng bá, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Theo ông Quân, người dân trong xã có thể sử dụng công nghệ, mạng xã hội và các nền tảng bán hàng trực tuyến để tiếp cận khách hàng. Bên cạnh trồng và chăm sóc táo, bà con có thể tham gia quảng bá hình ảnh sản phẩm, kinh doanh, kết nối tiêu thụ, qua đó tạo thêm việc làm và nguồn thu nhập.

Lãnh đạo xã Đại Sơn động viên người dân trồng táo.

Xây dựng thương hiệu táo gắn với giảm nghèo bền vững

Trong định hướng thời gian tới, xã Đại Sơn tiếp tục xác định cây táo là một trong những cây trồng có giá trị kinh tế của địa phương, tập trung phát triển theo hướng chất lượng, an toàn và bền vững.

Địa phương sẽ chú trọng chuyển giao khoa học kỹ thuật, khuyến khích người dân áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, VietGAP, GlobalGAP; xây dựng vùng sản xuất tập trung, phát triển nhãn hiệu Táo Đại Sơn, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Cùng với đó, xã Đại Sơn tiếp tục củng cố các mô hình hợp tác xã, tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu táo sạch Đại Sơn và gắn sản phẩm với Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Địa phương khuyến khích người dân chủ động nắm bắt cơ hội, mạnh dạn phát triển kinh tế từ lợi thế của quê hương. Không chỉ tham gia trồng táo, người trẻ còn có thể tìm kiếm cơ hội trong các lĩnh vực dịch vụ, quảng bá, thương mại điện tử và kết nối tiêu thụ nông sản.

"Chúng tôi mong muốn người dân không ngại bắt đầu từ những diện tích nhỏ, tích lũy kinh nghiệm qua từng mùa vụ. Khi làm chủ kỹ thuật và có đầu ra ổn định, các bạn có thể mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho bản thân, gia đình và những lao động khác tại địa phương", ông Hoàng Văn Quân chia sẻ.

Theo UBND xã Đại Sơn, cùng với giảm nghèo từ cây táo, việc xây dựng nông thôn mới ở địa phương cũng đạt được kết quả đáng ghi nhận. Đến tháng 9, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đạt 100%. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Xã tiếp nhận tổng số 2.471 hồ sơ thủ tục hành chính. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn đạt 97,08% và đúng hạn đạt 100.