Cây sồi đỏ trong Phủ Toàn quyền là dấu ấn tình hữu nghị Việt Nam - Canada

Tối 24/9 (giờ địa phương), tại Phủ toàn quyền ở thủ đô Ottawa, Toàn quyền Canada Louise Arbour chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu Việt Nam nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Canada. Cùng dự có Thủ tướng Canada Mark Carney.

Việt Nam và Canada đứng trước ngưỡng cửa, chương mới trong quan hệ

Theo TTXVN, trong phát biểu chào mừng, Toàn quyền Canada Louise Arbour bày tỏ Phủ Toàn quyền Canada là mái nhà chung của tất cả người dân, nơi hội tụ sự phong phú và đa dạng của các nền văn hóa và lịch sử.

Đây cũng là vùng lãnh thổ xa xưa của dân tộc Algonquin Anishinaabeg, nơi ghi nhận những đóng góp to lớn và vô cùng quý báu của các dân tộc bản địa đối với đất nước Canada.

Phủ Toàn quyền Canada cũng là mái nhà của cộng đồng người Việt Nam đầy sức sống, một cộng đồng đã không ngừng góp phần làm phong phú xã hội Canada qua ba thế hệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Toàn quyền Canada Louise Arbour và Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: TTXVN

Sự quan tâm và yêu mến của người dân Canada dành cho Việt Nam được thể hiện qua việc mỗi năm, ngày càng có nhiều người Canada đến khám phá Hà Nội, Vịnh Hạ Long và những thửa ruộng bậc thang ở Sa Pa.

Toàn quyền Canada Louise Arbour nhấn mạnh, hai quốc gia đã cùng nhau đạt được nhiều thành tựu, trong vai trò là các đối tác, chung một tình thân đặc biệt trong cộng đồng Pháp ngữ, một tập thể có cội rễ là tinh thần đoàn kết và tâm thế cởi mở với thế giới.

Hai nước cùng chia sẻ và được dẫn dắt bởi những giá trị chung. Cả hai quốc gia đều cam kết với sự hợp tác, lòng tôn trọng đối với luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia.

Đặc biệt trong những thời điểm đầy bất định này, những mối quan hệ bền vững được vun đắp trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau sẽ luôn mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Hòa bình, sự ổn định và thịnh vượng, trước hết và trên hết, phải được xây dựng trên nền tảng lòng tin giữa các quốc gia và thiện chí cùng nhau hợp tác.

Theo Toàn quyền Canada Louise Arbour, hai nước đứng trước ngưỡng cửa, mở ra một chương mới trong mối quan hệ bền chặt.

Những cơ hội mới đang mở ra cho các doanh nghiệp và tổ chức của hai nước trong những lĩnh vực có vai trò định hình tương lai, từ phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo đến nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế và thúc đẩy sự ổn định trong khu vực. Quan hệ đối tác giữa hai quốc gia chắc chắn sẽ ngày càng bền chặt, giúp cùng nhau ứng phó với những thách thức của thời đại.

Chia sẻ cảm xúc khi đón đoàn đúng vào lúc mùa thu tuyệt đẹp đang gõ cửa, Toàn quyền Louise Arbour cho rằng sắc màu mùa thu đang chuyển mình bước sang giai đoạn mới gợi liên tưởng đến mối quan hệ Canada - Việt Nam với sự trưởng thành và niềm tin ngày càng sâu sắc.

Bà mong muốn hai nước hãy cùng nhau nắm bắt những cơ hội; tiếp tục vun đắp cùng nhau xây dựng một tương lai hòa bình, thịnh vượng và vững vàng hơn cho người dân hai nước...

Quan hệ luôn vững vàng như cây phong Canada và cây tre Việt Nam

Phát biểu đáp từ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ ấn tượng được hiện diện tại Phủ Toàn quyền Canada - một địa danh lịch sử gắn bó với hành trình xây dựng và phát triển của Canada.

Lãnh đạo Việt Nam cũng ấn tượng với hàng cây lưu niệm trong khuôn viên Phủ Toàn quyền Canada do các nguyên thủ, lãnh đạo quốc tế vun trồng. Mỗi cây lưu giữ dấu ấn riêng, cùng tạo nên biểu tượng sinh động về tình hữu nghị và hợp tác giữa Canada với các quốc gia.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, việc cùng Toàn quyền trồng thêm một cây sồi đỏ là dấu ấn của tình hữu nghị Việt Nam - Canada.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trồng cây lưu niệm tại Phủ Toàn quyền Canada ở thủ đô Ottawa. Ảnh: TTXVN

Tình hữu nghị giữa các quốc gia cũng như một cái cây, muốn vươn cao và tỏa bóng phải được nhiều thế hệ bền bỉ vun đắp bằng lòng tin, sự chân thành và những lợi ích cùng chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1973) và gần một thập kỷ triển khai Đối tác toàn diện (2017), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng những thành quả mà nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã gây dựng.

Việc hai nước chính thức xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược vừa là sự ghi nhận chặng đường đã qua, vừa là cam kết cho một tương lai lâu dài, ổn định và ngày càng gắn bó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong một thế giới đang biến động sâu sắc, cả Việt Nam và Canada đều hiểu rằng không quốc gia nào có thể phát triển bền vững nếu đứng một mình.

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những mục tiêu chiến lược đầy khát vọng. Canada đang đứng trước một giai đoạn phát triển và chuyển đổi quan trọng, với những định hướng và quyết sách chiến lược mới, tăng cường gắn kết lâu dài với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Những định hướng lớn đó đang gặp nhau, mở rộng không gian hợp tác chiến lược cho hai nước với nhiều lợi ích tương đồng, thế mạnh bổ trợ lẫn nhau và cùng chia sẻ khát vọng về một tương lai hòa bình, thịnh vượng, bao trùm và lấy người dân làm trung tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kỳ vọng sẽ ngày càng có nhiều sinh viên, doanh nhân, nhà khoa học và nghệ sĩ hai nước tăng cường giao lưu, học tập và kết nối.

Gợi nhắc hình ảnh cây phong Canada và cây tre Việt Nam, mang vẻ đẹp riêng nhưng đều có bộ rễ bền chắc và sức sống mạnh mẽ trước mọi đổi thay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng quan hệ Việt Nam - Canada sẽ luôn vững vàng trên nền tảng tin cậy, rộng mở trong những lợi ích cùng chia sẻ và không ngừng vươn tới một tương lai tươi sáng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Canada Phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Nghị viện Canada 25/09/2026 Nhìn về Đông Nam Á, Canada sẽ nghĩ tới Việt Nam như đối tác gần gũi, tin cậy 25/09/2026 Các nghị sĩ Canada bày tỏ sự yêu mến Việt Nam, dành tình cảm đặc biệt cho quan hệ hai nước 25/09/2026 Việt Nam và Canada ra Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược 25/09/2026 Việt Nam và Canada nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược 25/09/2026 Toàn quyền Canada chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm 25/09/2026 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến Ottawa, bắt đầu thăm Canada 24/09/2026 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước công du Mỹ, Canada: Trao đổi những vấn đề chiến lược 19/09/2026