Cây phượng bật gốc đè tử vong người đàn ông dừng xe trên vỉa hè ở TPHCM

Khoảng 17h ngày 22/10, cây phượng trước khu vực nhà thuốc của một bệnh viện trên đường số 5, phường Bình Thới, TPHCM bất ngờ bật gốc, đổ đè lên hai xe máy đang dừng trên vỉa hè.

Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực có mưa kèm gió mạnh. Cây phượng cao hơn 10m, đường kính gốc khoảng 0,5m.

Hiện trường cây phượng ngã đè chết người đàn ông. Ảnh: VĐ

Lúc này, một người đàn ông khoảng 45 tuổi đang ngồi trên xe máy chờ người thân thì bị thân cây đè trúng, bất tỉnh tại chỗ. Mũ bảo hiểm của nạn nhân bị ép vỡ nát.

Phát hiện sự việc, hơn chục người dân cùng lực lượng y tế, bác sĩ của bệnh viện nhanh chóng mang băng ca đến hiện trường, phối hợp nâng thân cây để giải cứu nạn nhân.

Người đàn ông được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương nặng nhưng không qua khỏi.

Sau vụ việc, Công an phường Bình Thới có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.