Cây phượng bật gốc đè người đàn ông tử vong ở TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều 22/10, trong lúc mưa gió, cây phượng cao hơn 10m, đường kính khoảng 0,5m, trước nhà thuốc Bệnh viện quận 11 cũ, đường số 5 (phường Bình Thới, TP.HCM), bất ngờ bật gốc, đổ xuống đè trúng hai xe máy đang đậu trên đường.

Hiện trường vụ cây phượng đổ đè tử vong người đàn ông.

Thời điểm xảy ra sự việc, một người đàn ông 45 tuổi ngồi trên xe máy bị thân cây đè trúng, bất tỉnh.

Phát hiện vụ việc, hơn chục người dân gần hiện trường nhanh chóng chạy đến, hợp sức nâng thân cây để đưa nạn nhân ra ngoài. Nhân viên y tế và bác sĩ từ bệnh viện mang băng ca đến hỗ trợ, chuyển người đàn ông bị đa chấn thương vào phòng hồi sức cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân không qua khỏi.

Theo một người dân sống gần hiện trường, người đàn ông gặp nạn khi đang chờ người thân khám răng tại bệnh viện. Mũ bảo hiểm của nạn nhân bị thân cây đè vỡ nát.

Vụ việc khiến hai xe máy bị hư hỏng, cành lá nằm ngổn ngang trước nhà thuốc. Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện gốc cây có dấu hiệu mục ruỗng, bật khỏi nền đất. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc.

Trước đó, ngày 18/9, một nhánh cây dầu gãy từ độ cao hơn chục mét, rơi trúng người đàn ông 59 tuổi trên đường An Dương Vương, khu vực quận 5 cũ, khiến nạn nhân tử vong.