Cây phượng bật gốc đè người đàn ông tử vong

Gần 17 giờ ngày 22/10, một cây phượng cao hơn 10m, đường kính khoảng 0,5m, bất ngờ bật gốc, đổ xuống khu vực trước nhà thuốc Bệnh viện Quận 11 cũ, trên đường số 5, đối diện cư xá Bình Thới, TP.HCM.

Thân cây đè trúng hai xe máy đang đậu trên đường. Thời điểm xảy ra sự việc, một người đàn ông 45 tuổi ngồi trên xe máy bị cây đè trúng, bất tỉnh tại chỗ. Khu vực này lúc đó có ít người qua lại.

Phát hiện vụ việc, nhiều người dân gần hiện trường nhanh chóng chạy đến, cùng nâng thân cây để giải cứu nạn nhân.

Hiện trường vụ cây bật gốc đè người tử vong.

Nhân viên y tế và các bác sĩ từ bệnh viện cũng mang băng ca đến hỗ trợ, đưa người đàn ông bị đa chấn thương vào phòng hồi sức cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân không qua khỏi.

Theo người sống gần hiện trường, nạn nhân đang chờ người thân khám răng tại bệnh viện thì không may gặp nạn.

Vụ việc khiến hai xe máy hư hỏng, cành lá nằm ngổn ngang trước nhà thuốc. Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng ghi nhận phần gốc cây có dấu hiệu mục ruỗng, bật khỏi nền đất.

Công an đã phong tỏa khu vực để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, ngày 18/9, một nhánh cây dầu gãy từ độ cao hơn chục mét, rơi trúng người đàn ông 59 tuổi đang đi trên đường An Dương Vương, khu vực Quận 5 cũ, khiến nạn nhân tử vong.