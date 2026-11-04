Cây nưa mở hướng thoát nghèo

Gắn bó với cây nưa hơn 15 năm, gia đình ông Nguyễn Lương Hòa có nguồn thu ổn định từ loại cây này. Ảnh: Việt Lê

Có mặt ngoài ruộng từ khoảng 3 - 4 giờ sáng, ông Nguyễn Lương Hòa ở thôn La Vân khẩn trương thu hoạch chột nưa để kịp đưa đến các đại lý thu mua vào khoảng 5 giờ sáng. Công việc đã trở thành thói quen của gia đình ông sau hơn 15 năm gắn bó với loại cây này.

Trước đây, gia đình ông Hòa có hơn 1ha đất trồng lúa, mỗi năm hai vụ, nhưng thu nhập bấp bênh do phụ thuộc thời tiết và năng suất không ổn định. Ông từng chuyển một phần diện tích sang trồng rau má, song hiệu quả kinh tế vẫn chưa như mong muốn. Khi thương lái tìm đến thu mua nưa, đầu ra thuận lợi hơn, gia đình ông quyết định chuyển đổi diện tích sang trồng loại cây này.

Theo ông Hòa, hiệu quả kinh tế của cây nưa phụ thuộc vào năng suất và giá bán từng thời điểm. Với diện tích đạt năng suất cao, doanh thu có thể đạt 30 - 35 triệu đồng/sào; ngay cả những khu vực có năng suất thấp hơn, mức doanh thu vẫn đạt khoảng 20 - 25 triệu đồng/sào. Với 10 sào nưa hiện nay, sau khi trừ các khoản chi phí sản xuất, gia đình ông đạt lợi nhuận hơn 200 triệu đồng.

Ông Văn Công Phúc, xã viên HTX Quảng Thọ 2, hiện trồng gần 1ha nưa. Nhờ phù hợp với điều kiện đất đai địa phương, cây nưa sinh trưởng khỏe, mỗi củ nưa khi đến kỳ thu hoạch sẽ cho 3 chột nưa, mỗi chột có thể đạt trọng lượng từ 1 - 1,3kg. Gắn bó với loại cây này, gia đình ông từng bước cải thiện thu nhập, xem đây là hướng sản xuất giúp thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Không chỉ dễ chăm sóc, cây nưa còn cho thu hoạch khoảng ba chột trước khi nhổ củ. Lá được tận dụng làm thức ăn chăn nuôi, củ dùng làm giống hoặc chế biến thực phẩm, hầu như không bỏ phí bộ phận nào. Từ kinh nghiệm canh tác truyền đời, cùng khả năng trồng và thu hoạch ba vụ mỗi năm, hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều cây trồng khác nên cây nưa đang được nhiều người dân thôn La Vân chọn làm cây trồng chủ lực, sau lúa.

Bên cạnh phương thức canh tác truyền thống, các xã viên HTX Quảng Thọ 2 đã triển khai trồng nưa theo hướng hữu cơ, chú trọng quy trình sản xuất an toàn, không sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học. Với diện tích 0,9ha, ông Nguyễn Hữu Phúc, xã viên HTX cho biết, sau khi trừ các chi phí, mô hình này mang lại cho gia đình ông nguồn thu gần 400 triệu đồng. Điều đáng mừng không chỉ là hiệu quả kinh tế mà còn ở việc tạo ra nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Đây cũng là hướng sản xuất góp phần nâng cao chất lượng, giá trị cây nưa, từng bước định hình thương hiệu nưa sạch tại xã Quảng Điền.

Theo ông Nguyễn Quảng, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn La Vân, xã Quảng Điền, HTX Quảng Thọ 2 có khoảng 20 hộ tham gia trồng nưa với tổng diện tích khoảng 6ha. Trong đó, 2ha đang được triển khai theo mô hình canh tác hữu cơ. Hiện tại, giá bán dao động từ 12.000 - 15.000 đồng/kg, tùy thời điểm và thị trường. Nhờ đó, người dân có thêm cơ hội tận dụng đất sản xuất, tạo nguồn thu ổn định qua nhiều vụ.