“Cây tảo” đã được triển khai tại Nhà máy lọc dầu Gujarat của IOCL ở thành phố Vadodara, đánh dấu bước chuyển từ không gian công cộng sang môi trường công nghiệp. Nguồn ảnh: Bharat Post

Thiết bị được khánh thành mới đây và nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng Ấn Độ nhờ hình ảnh trực quan cùng thông điệp dễ hiểu: một “cỗ máy” có thể làm việc của cả một rừng cây nhỏ.

“CÂY TẢO” HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Bhopal không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên. Theo Times of India, nồng độ PM10 trung bình hàng năm của thành phố này dao động từ 130 đến 190 microgam/m3, cao hơn gấp đôi giới hạn 60 microgam/m3; trong khi PM2.5 chạm ngưỡng 80-100 microgam/m3, so với mức trần 40 microgam/m3.

Vào những thời điểm ô nhiễm cao điểm, các trạm quan trắc ghi nhận chỉ số AQI vượt 200, thậm chí chạm mức 212 vào tháng 1/2026, cao hơn đáng kể so với con số 144 của cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh đó, các giải pháp truyền thống như trồng thêm cây xanh bị vướng giới hạn không gian.

Trang tin NDTV dẫn lời các quan chức địa phương cho biết “Cây tảo” được thiết kế dành riêng cho những khu vực khó trồng cây truyền thống như lề đường đông đúc, nút giao thông hay quảng trường chật hẹp. Đây là những nơi không gian xanh gần như đã bị bê tông hóa hoàn toàn.

“Cây tảo” (Algae Tree) cao 3 mét được đặt tại Công viên Swami Vivekananda, Bhopal, hoạt động bằng năng lượng mặt trời và được ví như một “cây nhân tạo” hút CO₂, nhả oxy. Nguồn ảnh: The Tribune

Theo Startup Pedia, thiết bị hoạt động như một hệ thống sinh học khép kín. Không khí ô nhiễm được hút vào qua cửa nạp, đi qua một giai đoạn lọc để loại bỏ các hạt lơ lửng như PM2.5 và PM10, rồi được đưa vào buồng phản ứng sinh học trong suốt có một quần thể vi tảo được nuôi cấy.

Vi tảo tiêu thụ CO₂ thông qua quá trình quang hợp, chuyển hóa carbon thành sinh khối và trả lại oxy cho không khí xung quanh.

Nguồn điện cho thiết bị đến từ các tấm pin mặt trời gắn trên đỉnh, cùng một pin dự phòng 12 giờ, tiêu thụ khoảng 2,5 kWh mỗi ngày. Điều đáng chú ý là hệ thống được vận hành bởi một “NeuroControl Engine”- trí tuệ nhân tạo quản lý các điều kiện bên trong lò phản ứng như mức ánh sáng, lượng chất dinh dưỡng, luồng khí và nhiệt độ để tối ưu hóa khả năng thu giữ carbon.

Một mô-đun thứ hai có tên EnviroSense giám sát chất lượng không khí, nhiệt độ và độ ẩm bên ngoài, gửi dữ liệu đến một trung tâm IoT có thể truy cập từ xa.

Tên gọi “Cây tảo” vì thế mang tính ẩn dụ kép: “Algae” chỉ nguyên liệu sống bên trong, tức là vi tảo, còn “Tree” chỉ chức năng và hình dáng đứng của thiết bị, gợi liên tưởng đến một thân cây đang thực hiện quá trình quang hợp.

Trang tin tài chính Moneycontrol nhấn mạnh rõ: “Bất chấp tên gọi, đây không phải là một cái cây mà là một cấu trúc kỹ thuật sinh học thẳng đứng chứa đầy nước và vi tảo”.

HIỆU QUẢ VÀ BÀI TOÁN CHI PHÍ

Theo The Tribune, dự án được phát triển trong hơn 2 năm bởi đội ngũ hơn 50 chuyên gia thuộc Tập đoàn Mushroom World, như một sáng kiến trọng điểm thuộc Chương trình Thành phố Thông minh Bhopal.

Các con số hiệu suất được công bố khá ấn tượng so với một cái “cây” đơn lẻ: 1,5 tấn CO₂/năm, 1 tấn oxy/năm và mức giảm 45-55% PM2.5 trong bán kính 15 mét.

Tuy vậy, một số nguồn tin độc lập đặt câu hỏi về hiệu suất thực tế. Moneycontrol dẫn ý kiến chuyên gia nhấn mạnh không một cỗ máy nào có thể thay thế rừng: “Hệ thống có thể được xem như một công nghệ khí hậu thử nghiệm. Đóng góp của hệ sinh thái tự nhiên quan trọng hơn bất kỳ phương pháp nhân tạo nào”.

Bên trong “cây tảo” là buồng phản ứng chứa vi tảo, “lá phổi” thực sự của thiết bị, thực hiện quang hợp để lọc không khí và cắt giảm bụi mịn PM2.5. Nguồn ảnh: India Today

Các chuyên gia môi trường được tạp chí công nghệ thông tin Varindia trích dẫn cũng mô tả “cây tảo” là công nghệ đô thị bổ trợ, hỗ trợ các nỗ lực trồng cây hiện có chứ không thay thế rừng tự nhiên.

Một trong những điểm gây tranh luận mạnh nhất trên mạng xã hội Ấn Độ là chi phí. Theo các bài đăng trên LinkedIn được lan truyền rộng rãi, mỗi đơn vị “Cây tảo” có giá từ 20-60 lakh rupee (tương đương 600 triệu- 1,4 tỷ đồng), chưa kể chi phí bảo trì hàng năm có thể lên tới 4 lakh rupee (khoảng 95 triệu đồng).

Con số này đặt ra một phép so sánh trực tiếp: với cùng số tiền đó, có thể trồng 4.000-10.000 cây thật, hấp thụ hơn 100 tấn CO₂ mỗi năm, gấp hàng chục lần một “cây tảo”, chưa kể cây thật còn mang lại bóng mát, điều hòa nước ngầm, đa dạng sinh học và thậm chí cả thực phẩm.

Tuy vậy, những người ủng hộ công nghệ lập luận rằng phép so sánh này bỏ qua giá trị của không gian. Ở những nơi không thể trồng cây như nút giao thông, sân bay, khu công nghiệp thì “cây tảo” cung cấp một giải pháp mà cây xanh không thể tiếp cận.

Theo The CSR Universe, ông Sameer Sagar, nhà sáng lập Mushroom World Group, lý giải: “Chúng tôi luôn tự hỏi: ở những nơi mà cách trồng cây truyền thống chưa thể áp dụng ngay, có thể làm gì? ‘Cây tảo’ không nhằm thay thế việc trồng rừng, mà là giải pháp có thể hoạt động ngay từ ngày đầu ở những không gian mà việc trồng cây đơn giản là không khả thi”.

MỘT MẠNG LƯỚI ĐANG HÌNH THÀNH

Bất chấp những tranh cãi, Mushroom World Group đang mở rộng nhanh chóng. Theo The Machine Maker, sau thành phố Bhopal, Algae Tree đã được triển khai tại Nhà máy lọc dầu Gujarat của Indian Oil Corporation (IOCL) ở thành phố Vadodara và Amanora Park Town - một khu đô thị cao cấp tại bang Maharashtra. Đây là những bước tiến quan trọng, đưa công nghệ từ không gian công cộng sang môi trường công nghiệp thực tế.

NDTV đưa tin Mushroom World Group có kế hoạch mở rộng công nghệ này ra nhiều thành phố khác trên khắp Ấn Độ. Công ty cũng cho biết đã nhận được các yêu cầu thương mại từ thị trường quốc tế, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Malaysia.

Bên cạnh các mô-đun ngoài trời, họ đang phát triển các hệ thống Algae Tree trong nhà dành cho văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trường học, sân bay và các dự án dân cư.

Bhopal không phải là nơi đầu tiên trên thế giới thử nghiệm ý tưởng dùng vi tảo để làm sạch không khí đô thị.

Theo một tổng quan trên kho lưu trữ Zenodo, nguyên lý sinh học tương tự đã được áp dụng ở nhiều nơi dưới các hình thức khác nhau. Tại Mexico, công ty Biomitech phát triển hệ thống BioUrban, sử dụng vi tảo để lọc chất ô nhiễm và thu giữ CO₂, được công ty tuyên bố tương đương hàng trăm cây tự nhiên trong một diện tích nhỏ hơn nhiều. Tại Serbia, nhóm nghiên cứu tại thủ đô Belgrade phát triển LIQUID3, một đơn vị thử nghiệm đặt tại công viên trung tâm thành phố.

Nghiên cứu trên Zenodo chỉ ra rằng vi tảo có thể có hiệu suất quang hợp cao hơn cây xanh 10-50 lần, nhờ khả năng tập trung CO₂ đặc trưng và tốc độ sinh trưởng nhanh. Tuy nhiên, không có loài vi tảo nào là “người chiến thắng rõ ràng” về tốc độ cố định carbon, khả năng loại bỏ chất ô nhiễm và độ bền ngoài trời.

Một chỉ trích đáng chú ý trên LinkedIn nêu: “Vấn đề lớn ở các thành phố không phải là CO₂. Ô nhiễm thực sự mà người dân phải chịu đựng đến từ khói xe, dầu máy cháy, khí thải nhà máy, đốt rác và bụi xây dựng. Đây mới là những chất gây ảnh hưởng đến hô hấp và sức khỏe”.

CO₂ không phải là chất ô nhiễm trực tiếp gây hại sức khỏe ở nồng độ đô thị, nó là khí nhà kính. Thứ thực sự ảnh hưởng đến hô hấp, tim mạch là bụi mịn PM2.5 và đây chính là loại mà “cây tảo” tuyên bố cắt giảm từ 45-55%.

Thiết bị này thực sự xử lý cả hai: không khí được lọc hạt trước khi vào buồng vi tảo, sau đó vi tảo hấp thụ CO₂ trong quá trình sinh học. Tuy nhiên, mỗi đơn vị chỉ tác dụng trong bán kính 15 mét, nên muốn cải thiện chất lượng không khí cả thành phố cần hàng nghìn đơn vị, kéo theo chi phí đầu tư và vận hành không nhỏ như chính nhà phát triển thừa nhận.