Cây ngân hạnh 1.300 tuổi ở Hàn Quốc bất ngờ rụng hết lá chỉ sau 1 giờ

Hình ảnh cây ngân hạnh cổ thụ ở làng Bangye-ri trong sáng 9/11. Ảnh: Yonhap News.

Sáng 9/11, hiển thị trên hệ thống camera trực tuyến của thành phố Wonju (tỉnh Gangwon, Hàn Quốc), cây ngân hạnh cổ thụ ở làng Bangye-ri hoàn toàn trút sạch lá, để lộ những cành cây lớn vươn rộng giữa nền trời. Dưới gốc, một thảm lá vàng dày phủ kín mặt đất, tạo nên khung cảnh đối lập với tán cây vàng rực chỉ 2 ngày trước đó.

Đây là kết quả sau màn trút lá bất ngờ trong sáng 7/11. Theo hãng thông tấn Yonhap News, chiều 6/11, cây vẫn phủ kín lá vàng rực, tạo nên khung cảnh mùa thu nổi bật. Tuy nhiên, khoảng 7h sáng hôm sau, lá bắt đầu rụng ào ạt trong gió mạnh. Chỉ hơn một giờ sau, tán cây gần như trơ trụi.

Một số du khách có mặt tại hiện trường kể lá rơi dày đặc như mưa. Nhiều người đến muộn bày tỏ tiếc nuối vì bỏ lỡ khung cảnh lá vàng.

Thông thường, sau khi chuyển vàng, lá ngân hạnh có thể giữ màu khoảng 10 ngày trước khi rụng dần. Tuy nhiên, năm nay cây ở Bangye-ri lại trút lá đột ngột. Một cư dân địa phương 67 tuổi nhận định cây nằm ở khu đất trống, ít vật cản gió nên có thể chịu tác động mạnh từ thời tiết. Đợt rét đầu mùa đông cùng gió lớn được cho là những yếu tố khiến lá rụng nhanh. Sáng 7/11, nhiệt độ thấp nhất tại Wonju xuống dưới -5 độ C, kèm gió mạnh.

Hình ảnh cây ngân hạnh được cập nhật qua hệ thống camera trực tuyến của thành phố Wonju (tỉnh Gangwon, Hàn Quốc) sáng 9/11 và thời điểm trước khi bị trút lá. Ảnh: Wonju city, Yonhap News.

Sau khi cây trút lá, nhiều tài khoản mạng xã hội Hàn Quốc chia sẻ hình ảnh trước và sau sự việc. Những hình ảnh tương phản nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự chú ý bởi sự thay đổi chỉ trong vài giờ.

Cây ngân hạnh Bangye-ri vốn là một trong những điểm ngắm lá mùa thu nổi tiếng của Hàn Quốc. TheoYonhap News, chính quyền Wonju đã lắp đặt camera và phát trực tiếp hình ảnh cây trên website thành phố, giúp người dân và du khách theo dõi sự thay đổi theo mùa. Hệ thống này cũng cho phép những người ở xa cập nhật thời điểm cây chuyển màu đẹp nhất mà không cần đến tận nơi.

Cây nằm tại khu vực Munmak-eup, Wonju, được công nhận là Di tích thiên nhiên số 167 của Hàn Quốc từ năm 1964. Theo kết quả đo đạc năm 2024, cây có tuổi đời ước tính tối đa 1.317 năm, cao khoảng 26,2 m và chu vi thân khoảng 14,47 m.

Với những cành lớn vươn rộng hơn 30 m, cây tạo thành tán rộng nổi bật giữa không gian xung quanh. Mỗi mùa thu, toàn bộ tán cây chuyển vàng, thu hút đông đảo du khách từ nhiều địa phương. Sức lan tỏa của hình ảnh trên mạng xã hội cùng lễ hội được tổ chức thường niên đã góp phần đưa cây ngân hạnh Bangye-ri trở thành điểm đến nổi tiếng.