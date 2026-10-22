Cây ngã đè trúng người trước cổng bệnh viện ở TPHCM

Cây phượng đè trúng một người ngay trước cổng bệnh viện. Ảnh: KIẾN VĂN

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 20 phút ngày 22-10, cây phượng cao khoảng 10m, đường kính 0,5m trước cổng Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng bất ngờ bật gốc ngã ra đường. Ông P.V.C. (sinh năm 1981, quê tỉnh An Giang) đang đứng ở vỉa hè chờ người thân thì bị cây đè trúng, bị thương nặng, rơi vào hôn mê.

Ngay sau sự việc, nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng. Lực lượng chức năng phân luồng giao thông, phong tỏa hiện trường để xử lý vụ việc.