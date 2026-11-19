Cây huyết rồng có hình dáng giống như chiếc ô khổng lồ úp ngược. Ảnh: Mail

Với tán cây xòe rộng như chiếc ô ngược khổng lồ, cây huyết rồng ở quần đảo Socotra (Yemen) được xem là một trong những loài thực vật có hình dáng độc đáo nhất thế giới.

Theo National Geographic, cây huyết rồng là loài thực vật đặc hữu của Socotra, không mọc tự nhiên ở nơi nào khác trên thế giới. Loài cây này có thể sống tới hàng nghìn năm và trở thành biểu tượng của hòn đảo.

Phần thân cây to, sần sùi, phân thành nhiều nhánh hướng lên trời, phía trên là tán lá xanh dày đặc xòe rộng. Cây huyết rồng trưởng thành thường cao khoảng 5-10m, một số cá thể có thể đạt chiều cao khoảng 12m, đường kính thân có thể đạt khoảng 40cm, cá thể lớn hơn có thể vượt mức này.

Điều khiến cây huyết rồng gây chú ý là phần nhựa màu đỏ chảy ra khi thân cây bị cứa hoặc tổn thương. Dòng nhựa có màu sắc giống máu khiến loài cây mang cái tên gợi liên tưởng đến những câu chuyện thần thoại về rồng.

Một truyền thuyết địa phương kể rằng cây mọc lên từ máu của một con rồng bị thương trong cuộc chiến với voi. Một câu chuyện khác lại cho rằng loài cây bắt nguồn từ máu của hai anh em giao chiến đến chết.

Những cây huyết rồng khổng lồ ở rừng Fermhin, quần đảo Socotra. Ảnh: Traveling Socotra

Không chỉ có vẻ ngoài đặc biệt, cây huyết rồng còn sở hữu khả năng thích nghi đáng chú ý với môi trường khô hạn. Những cành cây hướng lên trên, kết hợp với tán lá dày, giúp thu gom hơi ẩm từ sương mù và những đám mây bao phủ các cao nguyên, vách núi. Lượng nước ngưng tụ sau đó được dẫn xuống đất, góp phần duy trì độ ẩm cho môi trường xung quanh.

Trong nhiều thế kỷ, phần nhựa đỏ của cây được người dân khai thác để sử dụng trong đời sống. Nó từng được dùng làm nguyên liệu trong y học dân gian, phẩm màu, sơn đồ gốm, mỹ phẩm và sơn móng tay. Nhựa cây cũng từng là mặt hàng được buôn bán đến nhiều khu vực trên thế giới.

Tuy nhiên, hiện tại, loài cây biểu tượng của Socotra đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Theo Nature, biến đổi khí hậu, những cơn bão ngày càng khắc nghiệt và tình trạng dê ăn cây non khiến khả năng tái sinh tự nhiên của loài cây này bị ảnh hưởng.

Một khó khăn khác là cây huyết rồng phát triển rất chậm, mất khoảng từ ​​100 đến 200 năm để đạt kích thước tối đa.

Trong khi những cây trưởng thành có thể tồn tại qua nhiều thế kỷ, cây non lại khó sống sót nếu không được bảo vệ. Vì vậy, các nhà bảo tồn và người dân địa phương đang nỗ lực chăm sóc cây giống, khoanh vùng bảo vệ những khu vực có cây non nhằm duy trì sự tồn tại của loài thực vật độc đáo này.