Tóm tắt nhanh: Gương mặt gây thương nhớ trên màn ảnh rộng 2026: Ravi Dubey đang nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả Việt Nam và châu Á khi đảm nhận vai Lakshmana - em trai của Rama trong bom tấn sử thi Ramayana.

Ngã rẽ bất ngờ từ kỹ sư viễn thông sang nghệ thuật: Sinh năm 1983 tại Gorakhpur, Ravi Dubey vốn tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện tử viễn thông trước khi bén duyên với nghề người mẫu và vươn lên thành "ông hoàng truyền hình" Ấn Độ.

Hành trình chinh phục đỉnh cao và chuyện tình cổ tích: Ravi khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hơn một thập kỷ hạnh phúc bên nữ diễn viên Sargun Mehta.

Cùng với cơn sốt của siêu phẩm sử thi Ramayana: Khởi Nguồn Một Huyền Thoại, Ravi Dubey cũng đang trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo khán giả Việt Nam. Trong phim, anh đảm nhận vai Lakshmana - người em trai luôn sát cánh, hết lòng bảo vệ và đồng cam cộng khổ với hoàng tử Rama (Ranbir Kapoor đóng) trên chặng đường lưu đày gian nan.

Lakshmana trong Ramayana gây sốt.

Sự xuất hiện của Ravi Dubey mang đến một làn gió đầy sức sống cho tác phẩm. Với gương mặt nam tính và vóc dáng rắn rỏi, anh đã khắc họa trọn vẹn hình ảnh một người em vừa quyết liệt trước cái ác, vừa tận tụy và hiếu nghĩa tuyệt đối với huynh trưởng. Đặc biệt, những "miếng hài" của anh chàng cùng bạn diễn Ranbir Kapoor trên màn ảnh rộng được đánh giá là điểm sáng, giúp giữ chân khán giả suốt hơn 3 tiếng đồng hồ của phim.

Sinh năm 1983 tại Gorakhpur và lớn lên tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Ravi Dubey sốn cùng gia đình có truyền thống tri thức. Cha anh - một kỹ sư xây dựng đã sớm định hướng cho anh theo đuổi con đường khoa học kỹ thuật. Khi lớn lên, Ravi chuyển đến Mumbai để theo học và tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông tại Viện Công nghệ Rajiv Gandhi.

Tuy nhiên, niềm đam mê nghệ thuật tiềm ẩn đã khiến chàng kỹ sư trẻ quyết định rẽ hướng ngay sau khi ra trường. Anh bắt đầu sự nghiệp với công việc người mẫu quảng cáo cho nhiều thương hiệu lớn, trước khi có cơ hội chạm ngõ diễn xuất qua bộ phim truyền hình Stree... Teri Kahaani vào năm 2006.

Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ và khả năng biến hóa linh hoạt, Ravi Dubey dần thoát khỏi mác "bình hoa di động" để vụt sáng thành sao hạng A của truyền hình Ấn Độ. Anh tham gia một loạt tác phẩm ăn khách như Saas Bina Sasural, và đặc biệt là siêu phẩm Jamai Raja (hay Hoàng Tử Rể) đưa tên tuổi anh phủ sóng khắp châu Á.

Trong suốt 2 thập kỷ đóng phim, Ravi Dubey đã khẳng định vị thế của mình thông qua nhiều giải thưởng uy tín như Giải thưởng Truyền hình Ấn Độ (ITA Awards), Giải thưởng Zee Rishtey và Giải thưởng Gold Awards cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Chưa dừng lại ở đó, anh liên tục thử sức ở nhiều lĩnh vực từ MC cho các show giải trí, cho đến các dự án phim chiếu mạng. Đơn cử như trong Matsya Kaand, anh nhận được cơn mưa lời khen nhờ khả năng hóa thân thành 11 nhân dạng khác nhau.

Bên cạnh vai trò diễn viên, Ravi Dubey còn chứng minh tư duy nhạy bén của một doanh nhân giải trí khi cùng vợ thành lập hãng sản xuất phim Dreamiyata Entertainment vào năm 2019. Dưới sự điều hành của anh, công ty đã cho ra đời nhiều dự án truyền hình và điện ảnh đạt tỷ suất người xem kỷ lục, đồng thời mở rộng sang mảng sản xuất âm nhạc và nội dung số.

Ít ai biết rằng trước khi nổi tiếng, Ravi đã từng trải qua giai đoạn chật vật tìm kiếm cơ hội tại Mumbai, cũng như tự học diễn xuất bằng cách quan sát các diễn viên gạo cội ngay trên phim trường.

Để chuẩn bị cho vai diễn Lakshmana trong Ramayana, anh đã trải qua nhiều tháng trời tập luyện bắn cung, đấu kiếm và tuân thủ chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt nhằm đạt được thể trạng dẻo dai nhất.

Ravi Dubey và vợ.

Ở khía cạnh đời tư, Ravi Dubey nổi tiếng là người chồng mẫu mực, bén duyên với nữ diễn viên Sargun Mehta khi cả hai đóng chung bộ phim 12/24 Karol Bagh vào năm 2009. Sau màn cầu hôn lãng mạn ngay trên sân khấu chương trình khiêu vũ Nach Baliye 5, cặp đôi chính thức về chung một nhà vào tháng 12/2013 và vẫn mặn nồng cho đến nay.