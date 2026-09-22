Cấy ghép tim nhân tạo bán phần, cơ hội sống cho người chờ ghép tim

Ngày 22/9, Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết, nam bệnh nhân đầu tiên được cấy ghép CorHeart 6 thành công là ông N.Đ.C (63 tuổi, ở Hà Nội). Ông C được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng suy tim nặng, không đáp ứng thuốc điều trị, ngày đêm phải ngồi để thở.

Ông C có bệnh động mạch vành nhiều nhánh, hở nặng van hai lá, nhiều sẹo cơ tim sau nhồi máu diện rộng. Các phương án can thiệp điều trị nguyên nhân không còn phù hợp. Ông có chỉ định ghép tim và được chuyển đến Bệnh viện TWQĐ 108 để chờ ghép tim.

Các bác sĩ đang cấy ghép tim nhân tạo bán phần cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, thời gian chờ để có người hiến tim là một khoảng vô định, trong khi ông C không có khả năng tự phục vụ, hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng chăm sóc y tế.

Rất may mắn là đúng thời điểm này Bệnh viện TWQĐ 108 đã hoàn tất các công việc chuẩn bị để triển khai kỹ thuật thiết bị hỗ trợ thất trái (tim nhân tạo bán phần) thế hệ mới - CorHeart 6. Bệnh viện đã tổ chức hội chẩn và quyết định ông C có chỉ định cấy ghép CorHeart 6.

Cuộc phẫu thuật đã được tiến hành thuận lợi như dự kiến và một tuần sau cấy ghép, ông C đã có thể đi lại, tự thực hiện các hoạt động sinh hoạt cá nhân và tiếp tục được hướng dẫn cách chăm sóc, quản lý thiết bị trước khi xuất viện.

Tim nhân tạo bán phần không thay thế hoàn toàn trái tim tự nhiên. Thay vào đó, nó được cấy ghép vào cơ thể để hỗ trợ tâm thất trái bơm máu đi nuôi cơ thể, giúp giảm tải cho trái tim đã bị suy yếu nặng.

Trung tướng, GS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết, từ năm 2023, bệnh viện đã cử các ê-kíp đi đào tạo tại các trung tâm y khoa ở CHLB Đức, Pháp, ...với mục tiêu không chỉ là học kỹ thuật cấy ghép mà còn xây dựng năng lực điều trị toàn diện, bao gồm lựa chọn người bệnh, gây mê hồi sức, chăm sóc sau mổ, phục hồi chức năng và quản lý thiết bị.

Bệnh nhân hồi phục sau cấy ghép tim nhân tạo.

Với thành công ca cấy ghép HeartMate 3, một thiết bị hỗ trợ thất trái (LVAD) vào năm 2025, Bệnh viện TWQĐ 108 đã mang đến cho người bệnh suy tim một hướng điều trị có triển vọng. Tuy nhiên HeartMate 3 vẫn có những điểm chưa thực sự tối ưu. Kích thước to, chi phí thiết bị cao, giới hạn sự tiếp cận với người bệnh. Vì vậy đội ngũ y bác sĩ đã không ngừng cập nhật những thế hệ thiết bị mới hơn.

Tháng 9/2026, CorHeart 6 được triển khai thành công tại Bệnh viện TWQĐ 108, là ca cấy ghép CorHeart 6 đầu tiên thành công tại Việt Nam. Mang đến thêm một lựa chọn điều trị được cân nhắc trên nhu cầu cụ thể của người bệnh.

Đặc biệt, CorHeart 6 kích thước nhỏ hơn tạo triển vọng phù hợp với những người bệnh có thể trạng và khoang ngực nhỏ như người Việt Nam, đồng thời mở hướng ứng dụng ở bệnh nhi suy tim nặng.

Trung tướng Lê Hữu Song cho biết, bệnh viện sẽ đưa kỹ thuật này vào triển khai thường quy, qua đó giúp thêm nhiều người bệnh được tiếp cận với phương pháp điều trị mới hiện đại, nâng cao chất lượng sống cho nhiều người bệnh đang chờ ghép tim.