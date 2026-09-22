Cấy ghép thiết bị hiện đại tạo cơ hội sống cho người suy tim giai đoạn cuối

Các bác sỹ thăm khám và theo dõi sức khỏe cho người bệnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 22/9, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin các bác sỹ của bệnh viện triển khai thành công ca cấy ghép CorHeart 6 - một thiết bị hỗ trợ thất trái - mang đến cho người bệnh suy tim một hướng điều trị có triển vọng.

Đây là ca cấy ghép CorHeart 6 đầu tiên thành công tại Việt Nam. Mang đến thêm một lựa chọn điều trị được cân nhắc trên nhu cầu cụ thể của người bệnh.

Bệnh nhân được cấy ghép thành công là ông Đ.C. (63 tuổi, ở Hà Nội), được chuyển đến Bệnh viện ngày 6/9/2026 trong tình trạng suy tim nặng. Khó thở tăng dần, không đáp ứng thuốc điều trị, ngày đêm phải ngồi để thở. Người bệnh có bệnh lý động mạch vành nhiều nhánh, hở nặng van hai lá; nhiều sẹo cơ tim sau nhồi máu diện rộng. Các phương án can thiệp điều trị nguyên nhân không còn phù hợp.

Người bệnh có chỉ định ghép tim và được chuyển đến Bệnh viện để chờ ghép tim. Tuy nhiên, thời gian chờ để có người hiến tim là một khoảng vô định, trong khi người bệnh không có khả năng tự phục vụ, hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng chăm sóc y tế. Rất may mắn, đúng thời điểm này Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã hoàn tất các công việc chuẩn bị để triển khai kỹ thuật cấy ghép thiết bị hỗ trợ thất trái thế hệ mới: CorHeart 6.

Sau thời gian thăm khám lâm sàng, thực hiện các khảo sát cận lâm sàng, Bệnh viện đã tổ chức hội chẩn và quyết định người bệnh có chỉ định cấy ghép CorHeart 6.

Ngày 10/9/2026, Cuộc phẫu thuật đã được tiến hành thuận lợi như dự kiến và một tuần sau cấy ghép, ông Đ.C đã có thể đi lại, tự thực hiện các hoạt động sinh hoạt cá nhân và tiếp tục được hướng dẫn cách chăm sóc, quản lý thiết bị trước khi xuất viện.

Tham gia trực tiếp ca phẫu thuật, Trung tá Trần Quang Thái - Khoa Phẫu thuật Tim mạch (Viện Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) cho biết, điểm đáng chú ý của CorHeart 6 nằm ở thiết kế nhỏ gọn. Thiết bị có đường kính khoảng 34 mm, độ dày 26 mm và trọng lượng khoảng 90g.

Kích thước nhỏ hơn tạo triển vọng phù hợp với những người bệnh có thể trạng và khoang ngực nhỏ như người Việt Nam, đồng thời mở hướng ứng dụng ở bệnh nhi suy tim nặng.

Với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, việc cập nhật công nghệ không dừng ở việc đưa một thiết bị mới vào sử dụng, quan trọng hơn là lựa chọn được công nghệ phù hợp với từng nhóm người bệnh và từng bài toán điều trị.

Trung tướng Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhấn mạnh trên cơ sở thành công của ca bệnh, cùng với đội ngũ chuyên môn được đào tạo, hệ thống trang thiết bị và kinh nghiệm đã tích lũy qua quá trình triển khai, bệnh viện sẽ đưa kỹ thuật này vào triển khai thường quy, qua đó giúp thêm nhiều người bệnh được tiếp cận với phương pháp điều trị mới hiện đại này, nâng cao chất lượng sống cho nhiều người bệnh đang chờ ghép tim.

Ca bệnh Đ.C đánh dấu ca cấy ghép CorHeart 6 đầu tiên thành công tại Việt Nam, đồng thời cho thấy quá trình liên tục cập nhật công nghệ và nâng cao năng lực chuyên môn của các bác sỹ bệnh viện.

Từ năm 2023, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã cử các ê-kíp đi đào tạo tại các trung tâm y khoa ở Đức, Pháp... với mục tiêu không chỉ là học kỹ thuật cấy ghép mà còn xây dựng năng lực điều trị toàn diện, bao gồm lựa chọn người bệnh, gây mê hồi sức, chăm sóc sau mổ, phục hồi chức năng và quản lý thiết bị.

Bệnh viện Trung ương Quân đội ứng dụng thành công các kỹ thuật hiện đại vào trong điều trị cũng là một trong những nội dung nằm trong chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia áp dụng trong ngành y tế theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.”

Việc triển khai Nghị quyết 57 đối với ngành Y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn./.