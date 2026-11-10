Cây đàn blues đưa cậu bé từ ca đoàn đến Hollywood

Nghệ sĩ Miles Caton.

Theo Vanity Fair, hai năm trước đó, anh gần như chưa từng diễn xuất ngoài một vở kịch nhỏ ở nhà thờ. Còn lúc này, Caton, 21 tuổi, đã đứng giữa một mùa giải thưởng lớn của Hollywood, với bộ phim đầu tay trở thành hiện tượng phòng vé và được giới phê bình đánh giá cao. Nhưng Sinners không phải câu chuyện về một diễn viên trẻ bất ngờ được Hollywood phát hiện. Nó gần như ngược lại. Hollywood tìm thấy Caton khi anh đang đi trên một con đường khác - con đường âm nhạc đã bắt đầu từ thời thơ ấu.

Caton sinh ra và lớn lên ở Brooklyn, New York, Mỹ, trong một gia đình mà âm nhạc gắn chặt với đời sống nhà thờ. Mẹ anh, Timiney Figueroa, là một ca sĩ gospel (nhạc nhà thờ). Caton bắt đầu hát từ khi còn rất nhỏ. Đến năm 10 tuổi, anh hát trong một video được chia sẻ rộng rãi. Nghệ sĩ nổi tiếng Jay-Z sau đó sử dụng phần hình ảnh Caton hát ca khúc này để mở đầu một phim ngắn. Caton tiếp tục xuất hiện trên chương trình truyền hình dành cho tài năng trẻ Little Big Shots của đài NBC. Âm nhạc là công việc anh đang thực sự theo đuổi.

Năm 16 tuổi, Caton thử giọng để trở thành ca sĩ hát bè cho ban nhạc của nữ nghệ sĩ H.E.R. và được chọn. Anh hoàn thành trung học theo hình thức trực tuyến trong khi đi lưu diễn quốc tế cùng nữ nghệ sĩ từng đoạt Grammy. Có những thời điểm Caton phải di chuyển thẳng từ một sự kiện âm nhạc đến trường học. Anh từng biểu diễn tại liên hoan New Orleans Jazz & Heritage Festival rồi trở về dự dạ hội cuối cấp; sau show diễn Global Citizen Live ở Paris, anh bay về để kịp lễ tốt nghiệp. Trong khoảng thời gian ấy, Caton không chỉ đứng trên sân khấu. Anh bắt đầu nhìn thấy một thế giới âm nhạc chuyên nghiệp rộng lớn hơn những gì mình từng biết ở Brooklyn. Và chính trên một sân khấu như vậy, một người khác bắt đầu chú ý đến anh.

Khi Caton đang biểu diễn cùng H.E.R., một tuyển trạch viên của CAA, một trong những công ty đại diện tài năng lớn nhất Hollywood, để ý đến anh. Cơ hội thử vai cho một bộ phim sau đó xuất hiện.

Trong lần thử vai đầu tiên, Caton hát Bring It On Home to Me của Sam Cooke. Khoảng một tuần sau, Caton nhận được cuộc gọi từ Ryan Coogler, báo rằng anh đã được chọn.

Trong Sinners, Caton đóng Sammie “Preacher Boy” Moore, con trai một mục sư, một chàng trai trẻ có năng khiếu âm nhạc và muốn chơi blues. Nhân vật sống ở Mississippi năm 1932. Vì vậy, Caton không thể chỉ cầm một cây đàn và giả vờ chơi. Anh phải khiến khán giả tin rằng Sammie đã sống với âm nhạc ấy từ lâu. Vấn đề là Caton chưa phải một guitarist blues. Anh vốn là ca sĩ. Thời gian chuẩn bị cho vai diễn chỉ khoảng hai tháng.

Caton bắt đầu học guitar với Randy Bowland, một guitarist chuyên nghiệp. Anh học những nền tảng của blues, làm quen với đàn resonator và kỹ thuật slide. Việc luyện tập được đẩy lên cường độ cao, có thời điểm Caton tập khoảng 5-6 giờ mỗi ngày. Nhưng mục tiêu không phải biến Caton thành một guitarist blues chuyên nghiệp chỉ trong vài tuần. Mục tiêu là giúp anh hiểu được thứ âm nhạc Sammie đang chơi.

Trong Sinners, blues không chỉ là phần nhạc nền. Nó gắn với lịch sử người da đen ở miền Nam nước Mỹ, với ký ức, tín ngưỡng, tự do và quyền sở hữu văn hóa. Câu chuyện của Sammie cũng gắn với sự giằng co giữa âm nhạc nhà thờ và blues. Caton có một điểm xuất phát đặc biệt để bước vào thế giới ấy: anh đã lớn lên với gospel. Vì vậy, dù phải học guitar gần như từ đầu, anh không bước vào bộ phim với một đời sống âm nhạc trống rỗng. Giọng hát, nhịp điệu và kinh nghiệm đứng trên sân khấu đã có sẵn.

Ngày quay đầu tiên không diễn ra trong một trường quay dễ chịu. Caton phải dậy từ khoảng 4 giờ sáng, lái xe đến địa điểm quay và bước vào một bối cảnh ở Louisiana được sử dụng để tái hiện Mississippi. Nhiệt độ lên tới khoảng 38 độ C, trong khi diễn viên mặc những bộ trang phục nặng. Cảnh đầu tiên của Caton có anh ngồi trong xe cùng Smoke và Stack, hai anh em sinh đôi do Michael B. Jordan cùng thủ vai.

Một trong những cảnh quan trọng nhất của Sinners là màn trình diễn của Sammie với ca khúc I Lied to You. Đây không đơn giản là một cảnh nhân vật hát một bài blues. Khi quay thật, Caton không còn phải chứng minh mình là một ca sĩ. Anh chỉ cần hát. Và đó là lúc lợi thế lớn nhất của anh trở nên rõ ràng.

Khi Sinners ra mắt, Caton trở thành một trong những phát hiện đáng chú ý nhất của bộ phim. Sinners trở thành một hiện tượng phòng vé, thu khoảng 368 triệu USD trên toàn cầu. Bộ phim nhận 16 đề cử Oscar, lập kỷ lục là tác phẩm được đề cử nhiều nhất trong lịch sử Academy Awards. Tại lễ trao giải Oscar 2026, Sinners giành bốn giải, trong đó có Nam diễn viên chính xuất sắc cho Michael B. Jordan, Kịch bản gốc và Nhạc phim. Caton cũng có mặt trên sân khấu Oscar. Nếu Sinners là cánh cửa đưa Caton vào Hollywood, sân khấu Oscar cho thấy âm nhạc vẫn là phần quan trọng nhất trong câu chuyện của anh.

Điều đáng chú ý nhất ở Miles Caton không phải việc một ca sĩ có thể đóng phim. Điều đáng chú ý là Hollywood tìm thấy anh sau khi anh đã có một đời sống nghệ thuật riêng. Caton không xuất hiện trong Sinners với tư cách một diễn viên trẻ được đào tạo để trở thành ngôi sao. Anh đến với bộ phim từ sân khấu âm nhạc. Anh mang theo kinh nghiệm gospel, những năm tháng đi tour, kỹ năng biểu diễn trước đám đông và một giọng hát đã được hình thành từ thời thơ ấu.

Và những thứ đó không kết thúc khi phim đóng máy. Nó tiếp tục theo Caton lên sân khấu, biến anh trở thành gương mặt nhạc blues mới nổi đáng chú ý của nước Mỹ.