Cây cổ thụ cao hơn 20m bật gốc gây ùn tắc giao thông tại TP HCM

Đến hơn 9h sáng nay 7/10, lực lượng chức năng vẫn đang thu dọn hiện trường, điều tiết giao thông qua các tuyến đường Võ Thị Sáu, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Phi Khanh, Điện Biên Phủ... (quận 1 cũ) để xử lý sự cố cây xanh cổ thụ bật gốc vào sáng sớm cùng ngày.

Trước đó khoảng 6h cùng ngày, người dân lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng bất ngờ chứng kiến cây xanh có tán rộng nằm trong khuôn viên một quán cà phê bật gốc, đổ xuống lòng đường.

Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực không mưa, trời cũng không có gió lớn. Thân cây có kích thước lớn nằm chắn gần như toàn bộ mặt đường. Phần cành, tán cây vướng vào mái và biển hiệu của một số nhà dân, cửa hàng đối diện, gây hư hỏng.

Một người đàn ông chạy xe máy ngang qua bị nhánh cây va trúng nhưng chỉ bị xây xát nhẹ. Cây đổ đúng thời điểm lượng phương tiện bắt đầu đông khiến giao thông qua khu vực trung tâm TP HCM nhanh chóng ùn ứ.

Hiện trường sự cố cây xanh ngã đổ.

Dòng xe trên Đinh Tiên Hoàng bị dồn lại, trong khi các tuyến đường lân cận như Võ Thị Sáu, Bùi Hữu Nghĩa cũng rơi vào cảnh đông nghẹt. Lực lượng CSGT cùng công an địa phương sau đó có mặt, tổ chức phân luồng và hạn chế phương tiện tiếp cận khu vực cây đổ.

Một chốt được bố trí cách hiện trường khoảng 200m, hướng dẫn xe từ Đinh Tiên Hoàng chuyển hướng qua Nguyễn Văn Giai.

Đến hơn 8h, nhân viên công ty cây xanh phối hợp lực lượng chức năng vẫn đang cưa hạ, thu dọn thân và cành cây. Giao thông qua đoạn đường này tiếp tục được điều tiết để phục vụ công tác giải tỏa hiện trường.

Video cây bật gốc khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng