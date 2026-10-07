Cây cổ thụ bật gốc, nhiều tuyến đường trung tâm TP Hồ Chí Minh ùn ứ

Ngày 7/10, các đơn vị chức năng tiến hành dọn dẹp cây cổ thụ bị bật gốc tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng-Hòa Mỹ, phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh để giải tỏa giao thông bị ùn ứ kéo dài nhiều giờ ở các tuyến đường lân cận.

Cây cổ thụ cao khoảng 20m bật gốc.

Cây cổ thụ này nằm trong khuôn viên một quán cà phê.

Vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày, cây cổ thụ có đường kính gốc hơn 1m,cao gần 20m, tán rộng ở giao lộ trên bất ngờ bật gốc; may mắn không có người bị thương. Tán và thân cây đổ ra đường chắn hết lối di chuyển của các phương tiện khiến giao thông ở các tuyến đường lân cận như Võ Thị Sáu, Bùi Hữu Nghĩa, Đinh Tiên Hoàng... bị ùn ứ. Hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau trên đường.

Thân và tán cây chắn ngang đường.

Giao thông tại các tuyến đường xung quanh bị ùn ứ.

Các phương tiện chôn chân tại chỗ.

Cảnh sát giao thông phân luồng chuyển hướng dòng phương tiện tránh ùn ứ kéo dài.

Nhân viên Công ty Cây xanh tiến hành khắc phục sự cố.

Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động lực lượng phân luồng giao thông để tránh ùn ứ kéo dài.