Cây cổ thụ bật gốc đổ ra đường Đinh Tiên Hoàng, nhiều tuyến đường khu trung tâm TPHCM ùn ứ

Đến 10 giờ ngày 7/10, lực lượng chức năng TPHCM đang khẩn trương khắc phục sự cố cây cổ thụ bật gốc, ngã ra đường tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng – Võ Thị Sáu, phường Tân Định.

Theo một số nhân chứng, khoảng 6 giờ cùng ngày, cây cổ thụ cao hơn 20m, tán rộng nằm trong khuôn viên quán cà phê ở góc đường Đinh Tiên Hoàng bất ngờ bật gốc, ngã ra đường.

Hiện trường vụ việc.

Giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Tại hiện trường, thân cây lớn nằm chắn ngang toàn bộ lòng đường Đinh Tiên Hoàng. Phần tán cây đè lên mái và biển hiệu của một số nhà dân, cửa hàng phía đối diện, gây hư hỏng nhẹ.

Nhân chứng cho hay, một người đàn ông đi xe máy qua khu vực bị nhánh cây va trúng, may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. Thời điểm xảy ra sự cố, trời không có mưa.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng phong tỏa, tiến hành cưa cây để khắc phụ sự cố.

Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng khiến giao thông qua khu vực trung tâm TPHCM ùn tắc kéo dài. Các tuyến đường kết nối lân cận như Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ, Bùi Hữu Nghĩa... bị ùn ứ.