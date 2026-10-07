Đến hơn 9 giờ 30 phút cùng ngày, hiện trường cây cổ thụ bật gốc tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu, phường Tân Định, TP.HCM mới được cơ quan chức năng xử lý xong.

Trước đó, khoảng 6 giờ cùng ngày, cây cổ thụ đường kính chừng 2m bất ngờ ngã đổ, chắn gần như toàn bộ mặt đường Đinh Tiên Hoàng.

Hiện trường cây cổ thụ bị bật gốc.

Thời điểm xảy ra vụ việc trời không mưa, gió nhẹ. Tuy nhiên, sự cố làm một người đàn ông đi đường bị xây xát nhẹ.

Tại hiện trường, tán và thân cây đổ ra đường chắn hết lối di chuyển của các phương tiện khiến giao thông ở các tuyến đường lân cận như Võ Thị Sáu, Bùi Hữu Nghĩa, Đinh Tiên Hoàng... bị ùn ứ. Hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau trên đường.

Cây cổ thụ bật gốc, chắn ngang đường ở TP.HCM.

Theo người dân địa phương, cây cổ thụ bị bật gốc là cây bồ đề khoảng 100 năm tuổi, trước đây nằm trong khuôn viên do một công ty cao su quản lý. Sau này, khu vực được xây dựng cao ốc nhưng cây vẫn được giữ lại.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Tân Định phối hợp với nhân viên công ty cây xanh đã đến phong tỏa hiện trường, cưa cắt cành lá và di dời thân cây để giải tỏa giao thông.