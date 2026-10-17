Cây cầu dài hơn 1 km, 4 làn xe dần thành hình ở cửa ngõ phía Tây Hà Nội

Cận cảnh công trường thi công cầu Mai Lĩnh trên tuyến Quốc lộ 6

Dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai dài khoảng 21,7km, tổng mức đầu tư 9.590 tỷ đồng. Trong đó, cầu Mai Lĩnh dài hơn 1km đang được đẩy nhanh thi công, dự kiến thông xe phần cầu bên phải vào đầu tháng 12/2026.

Cầu Mai Lĩnh là một trong những hạng mục quan trọng thuộc dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai. Công trình nằm trên trục giao thông kết nối khu vực phía Tây Hà Nội với trung tâm thành phố và các địa phương lân cận.

Cây cầu đang được triển khai xây dựng trong khi phương tiện vẫn đi qua khu vực. Công trình có chiều dài khoảng 1,03km, thiết kế 4 làn xe, với các hạng mục trụ cầu và kết cấu phần trên được thi công theo tiến độ dự án.

Ghi nhận những ngày giữa tháng 10, phần nửa cầu bên phải tuyến đã được triển khai. Các hạng mục dầm cầu, bản mặt cầu cùng những cấu kiện liên quan đang được thực hiện.

Theo số liệu cập nhật đến đầu tháng 10, nhà thầu đã hoàn thành 72/126 cọc khoan nhồi, 4/6 bệ mố trụ, 11/36 thân mố trụ và 8/32 xà mũ. Đối với kết cấu dầm, 64/238 phiến dầm I đã được đúc, 21 phiến dầm I được lắp đặt. Khối lượng tấm ván khuôn đã thực hiện đạt 1.200/6.936 tấm.

Cùng với phần cầu chính, hệ thống đường dẫn cũng được xây dựng song song để phục vụ việc kết nối với tuyến đường hiện hữu khi công trình hoàn thành.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, chủ đầu tư đang tập trung huy động nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ dự án. Cầu Mai Lĩnh được xác định là một trong những điểm nghẽn gây ùn tắc trên Quốc lộ 6, cần ưu tiên xử lý.

Theo kế hoạch, nhà thầu phấn đấu đưa phần cầu bên phải tuyến vào khai thác vào đầu tháng 12 năm nay. Sau khi phần cầu này hoàn thành, cầu Mai Lĩnh cũ sẽ được phá dỡ để triển khai thi công phần cầu bên trái, từng bước hoàn thiện toàn bộ công trình.

Khi đưa vào khai thác, cầu Mai Lĩnh mới được kỳ vọng góp phần cải thiện khả năng lưu thông qua khu vực, giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 6 và tạo thuận lợi cho người dân di chuyển qua cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Trên toàn tuyến Ba La - Xuân Mai, các nhà thầu đang tổ chức nhiều mũi thi công sau khi tiếp nhận mặt bằng được bàn giao từ đầu tháng 7. Các công việc tập trung vào hệ thống cống thu gom nước thải, đắp nền đường và xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Một số đoạn đã hình thành nền đường, đang được lu lèn để chuẩn bị cho các công đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, công tác di dời, thay thế hệ thống cột điện và xử lý hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án cũng được triển khai nhằm tạo điều kiện thi công.

Dự án Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai phấn đấu thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán 2027 và hoàn thành toàn bộ trong quý I/2027. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng nâng cao năng lực lưu thông, giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội, đồng thời tăng cường kết nối giữa Thủ đô với các địa phương khu vực Tây Bắc.