Cây cầu cao nhất thế giới trở thành điểm hút khách du lịch ở Trung Quốc

Cầu Đại Long Giang thu hút đông đảo du khách nhờ độ cao ấn tượng và cảnh quan hẻm núi hùng vĩ. Ảnh: Glabb/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Được xây dựng nhằm rút ngắn thời gian vượt hẻm núi từ khoảng 2 giờ xuống còn 2 phút, cây cầu đang trở thành điểm đến du lịch nhờ sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, các hoạt động trải nghiệm và chương trình giải trí về đêm.

Vắt ngang sông Đại Long Giang, cây cầu dài 2.890m nối huyện tự trị dân tộc Bố Y, Miêu Quan Lĩnh với huyện Trấn Phong, tỉnh Quý Châu. Tháng 4.2026, công trình được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới xác nhận là cây cầu cao nhất thế giới, với độ cao 626,01m.

Tuy nhiên, chiều cao kỷ lục không phải mục tiêu ban đầu của dự án. Sông Đại Long Giang kéo dài khoảng 80km theo hướng Đông-Tây, cắt ngang tuyến đường cao tốc Lục Chi-An Long, khiến việc xây dựng tuyến đường tránh khu vực này trở nên khó khăn.

Yang Jian, kỹ sư trưởng phụ trách thiết kế cầu, cho biết nếu hạ thấp độ cao công trình, các đường hầm xuyên núi ở hai bên sẽ phải kéo dài hơn, làm tăng tổng chi phí xây dựng và có thể khiến người lái xe mệt mỏi hơn.

Vì vậy, phương án cuối cùng được lựa chọn là kết hợp cầu và đường hầm. Theo ông Yang, việc cây cầu nằm ở độ cao hơn 600m so với mặt sông là kết quả của quá trình tính toán phương án kỹ thuật.

Biến công trình giao thông thành điểm du lịch

Du lịch đã được tính đến từ giai đoạn đầu của dự án. Cây cầu cùng khu vực rộng hơn 50km² xung quanh được đưa vào quy hoạch du lịch tổng thể. Thay vì bổ sung các điểm tham quan sau khi công trình hoàn thành, các nhà thiết kế đã tích hợp không gian trải nghiệm ngay trong kết cấu cầu.

Một lối đi bảo trì bên trong giàn thép được chuyển đổi thành hành lang tham quan dài 796m. Gần giữa cầu có phòng quan sát bằng kính và khu vực dành cho các môn thể thao trên không. Các cấu kiện vốn được thiết kế để tăng độ ổn định trước gió cũng được điều chỉnh nhằm phục vụ đường chạy trên cao dài 1.411m.

Du khách có thể đi thang máy vào bên trong kết cấu cầu, dạo bộ dọc hành lang và ngắm hẻm núi từ độ cao hàng trăm mét. Những người thích cảm giác mạnh có thể thử nhảy bungee, đi trên tấm ván hẹp treo lơ lửng phía trên hẻm núi hoặc chạy trên đường chạy trên cao.

Khi đêm xuống, các màn trình diễn ánh sáng và nước mang đến diện mạo khác cho cây cầu. Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, các buổi hòa nhạc, hoạt động đua xe và sự kiện ẩm thực cũng góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách.

Tại phía huyện Trấn Phong, xe buýt đưa khách đến tháp cầu, nơi có thang máy dẫn thẳng tới khu tham quan bên trong công trình. Theo đơn vị vận hành, kể từ khi khu du lịch cầu đi vào hoạt động, nơi đây đã đón khoảng 3,3 triệu lượt khách.

Cheng Guojian, du khách cùng gia đình đến từ thành phố Trùng Khánh, cho biết cây cầu là điểm dừng chân mà gia đình anh mong đợi từ lâu. Họ dành trọn một ngày để tham quan công trình và các điểm du lịch lân cận.

“Nếu không có cây cầu, chúng tôi có thể vẫn đi qua khu vực này, nhưng chúng tôi sẽ không dừng lại và dành nhiều thời gian như vậy”, Cheng nói.

Liang Yan, du khách đến từ Quý Dương, cũng dành riêng một chuyến đi đến cây cầu và ở lại qua đêm gần đó để ngắm cảnh ban ngày cũng như thưởng thức các màn trình diễn ánh sáng, nước vào buổi tối.

Du lịch tạo thêm sinh kế cho người dân

Sự phát triển của hoạt động du lịch quanh cây cầu đang mang lại những thay đổi cho kinh tế địa phương.

Theo các quan chức địa phương, kể từ khi cầu mở cửa cho giao thông, thị trấn Hoa Giang và các khu vực lân cận đã đón hơn 1,48 triệu lượt khách. Khu vực này có thêm 124 cơ sở kinh doanh ăn uống và 15 khách sạn, nhà nghỉ. Các hoạt động liên quan đến du lịch cũng gián tiếp tạo việc làm cho hơn 2.000 người dân.

Với ông Huo Zhenggui, thương nhân buôn bán trái cây lâu năm tại thị trấn Hoa Giang, cây cầu không chỉ rút ngắn thời gian vận chuyển mà còn giúp thu hút thêm khách hàng.

“Trước đây, đường núi gồ ghề và hành trình rất dài. Việc vận chuyển trái cây mất rất nhiều thời gian và gây thiệt hại nặng nề. Bây giờ cây cầu đã được mở, trái cây trông tươi ngon như vừa mới hái từ trên cây xuống. Có nhiều khách du lịch hơn, và việc kinh doanh tốt hơn trước”, ông Huo nói.

Các cơ sở lưu trú cũng hưởng lợi từ lượng khách tăng lên. Bà Wu Fuying, quản lý khách sạn Xiyuan tại thị trấn Hoa Giang cho biết trước đây khu vực có ít nhà nghỉ, nhiều ngôi nhà bị bỏ trống trong thời gian dài.

“Giờ đây, khi cây cầu đã được thông, các phòng thường xuyên kín chỗ vào cuối tuần và các ngày lễ. Khách du lịch đến nhiều hơn và họ sẵn sàng ở lại lâu hơn”, bà Wu nói.