Cây cầu bị lệch nhịp sau va chạm với xà lan

Chiều 26/10, UBND xã Đầm Dơi đã có báo cáo nhanh về sự cố xà lan va chạm làm lệch nhịp giữa của cầu Nông Sản Thực Phẩm.

Theo đó, vào khoảng 14 giờ 15 phút ngày 26/10, tàu kéo xà lan mang số hiệu VR09029320, thuộc Công ty Tuấn Hiền, do ông Trần Văn Sức điều khiển, đã va chạm vào cầu Nông Sản Thực Phẩm, bắc qua địa bàn Ấp 4 và Ấp 2, xã Đầm Dơi.

Vụ va chạm khiến nhịp giữa cầu bị lệch khỏi vị trí ban đầu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng. Mức độ hư hỏng kết cấu, phạm vi ảnh hưởng và nguyên nhân sự cố đang được kiểm tra, xác minh.

Xà lan va chạm cầu Nông Sản Thực Phẩm khiến nhịp giữa của cầu bị lệch.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Đầm Dơi phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh Cà Mau (Trạm Cảnh sát giao thông đường thủy Hòa Trung) kiểm tra hiện trường, đánh giá sơ bộ thiệt hại và xác minh vụ việc để xử lý theo quy định.

Để bảo đảm an toàn cho người dân, địa phương đã bố trí rào chắn, không cho phương tiện lưu thông qua cầu, đồng thời báo cáo UBND tỉnh Cà Mau và Sở Xây dựng để nắm tình hình, chỉ đạo xử lý.