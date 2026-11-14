Cây cảnh chưa thấy tiền đã 'bốc hơi': Nhận diện thủ đoạn lừa đảo online

Trong những năm gần đây, việc mua bán hàng hóa qua mạng xã hội ngày càng trở nên phổ biến bởi sự tiện lợi, nhanh chóng và đa dạng về lựa chọn. Tuy nhiên, đằng sau những hình ảnh sản phẩm bắt mắt, lời quảng cáo hấp dẫn và mức giá tưởng chừng khó có thể bỏ qua là không ít cạm bẫy lừa đảo. Chỉ cần một phút thiếu cảnh giác, người mua có thể mất tiền mà không nhận được hàng hóa như cam kết. Như vụ án dưới đây là ví dụ điển hình:

Đánh vào tâm lý tin tưởng người bán và thói quen chuyển tiền đặt cọc trước khi nhận hàng, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2024 đến tháng 2/2026, Trương Thanh Tưởng (SN 1985, trú tại thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai) đã lập và sử dụng nhiều tài khoản Facebook với các tên gọi: “Nhà Vườn Cây Cảnh”, “Thế Giới Bon Sai”, “Bonsai Tri Tôn”... để đăng tải hình ảnh, video cây cảnh, xe nâng không thuộc sở hữu của mình với nội dung rao bán các mặt hàng này nhằm tạo lòng tin, lừa khách hàng chuyển tiền đặt cọc. Khi có người liên hệ, Tưởng trao đổi, thỏa thuận giá cả và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản ngân hàng, sau đó không giao hàng, xóa tin nhắn, chặn liên lạc để chiếm đoạt tiền. Bằng thủ đoạn trên, Tưởng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 116 bị hại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và một số tỉnh, thành phố trên cả nước với tổng số tiền hơn 306,5 triệu đồng.

Quang cảnh phiên tòa.

Ngày 10/11, TAND khu vực 5, tỉnh Ninh Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Thanh Tưởng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên VKSND khu vực 5 đã phân tích, đánh giá toàn diện các chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn phạm tội, số lượng bị hại và số tiền bị chiếm đoạt; đồng thời, bảo vệ quan điểm truy tố, đề nghị mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội. Trên cơ sở kết quả xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên tòa và các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trương Thanh Tưởng 10 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung; đồng thời khẳng định vai trò của Viện kiểm sát trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Bị cáo Trương Thanh Tưởng tại phiên tòa.

Từ vụ án trên, người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo núp bóng hoạt động mua bán hàng hóa trên mạng xã hội. Không nên vội tin vào hình ảnh sản phẩm bắt mắt, lời quảng cáo hấp dẫn hay mức giá rẻ bất thường; cần chủ động kiểm tra, xác minh danh tính người bán, độ tin cậy của tài khoản, nguồn gốc hàng hóa và thông tin giao dịch. Đặc biệt, thận trọng với các yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, thanh toán trước khi chưa xác thực được tính có thật của hàng hóa và uy tín của người bán. Tuyệt đối không để tâm lý ham rẻ, chủ quan, thiếu kiểm chứng trở thành sơ hở để các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản.