Cây cảnh cho ban công hướng Bắc: Hút tài lộc, vượng khí cho gia chủ

Cây hồng môn

Hồng môn sinh trưởng và ra hoa tốt mà không cần quá nhiều ánh sáng, lá xanh ngọc hình trái tim quanh năm cùng hoa đỏ nổi bật tạo cảm giác sang trọng cho ban công. Cây phát triển khỏe nhất trong môi trường mát mẻ, hạn chế ánh nắng trực tiếp, nên ban công hướng Bắc chính là điều kiện lý tưởng.

Theo phong thủy, hồng môn mang ý nghĩa may mắn, giúp gia đình thêm hưng thịnh.

Cây hồng môn.

Cây lan ý

Lan Ý (Spathiphyllum) nổi tiếng với khả năng thanh lọc không khí hiệu quả, loại bỏ các chất độc hại. Trong phong thủy, Lan Ý mang ý nghĩa của sự bình yên, hòa hợp và tình yêu. Cây ưa bóng râm, rất phù hợp với điều kiện ánh sáng yếu của ban công hướng Bắc.

Hoa màu trắng tinh khôi của Lan Ý cũng tượng trưng cho hành Kim, tương sinh với hành Thủy của hướng Bắc, giúp tăng cường năng lượng tích cực, mang lại sự thư thái cho gia chủ.

Cây lan ý giúp không gian ban công thêm sinh động, nhẹ nhàng. (Ảnh minh hoạ)

Cây vạn niên thanh

Vạn niên thanh (Dieffenbachia hoặc Aglaonema) là biểu tượng của sự trường thọ, bền vững và thịnh vượng. Cây có lá to, xanh đậm hoặc có vân trắng, rất đẹp mắt và dễ chăm sóc. vạn niên thanh ưa bóng râm, chịu được điều kiện thiếu sáng, là lựa chọn lý tưởng cho ban công hướng Bắc.

Cây giúp mang lại sự ổn định, may mắn trong công việc và cuộc sống gia đình.

Cây vạn niên thanh.