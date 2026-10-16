'Cày' 14 tiếng mỗi ngày để trả nợ mua nhà, về đến cửa bị trách 'chồng vô tâm'

Năm 2022, vợ chồng anh Nguyễn Văn Minh (38 tuổi, nhân viên Kinh doanh xe ô tô tại Hà Nội) mua trả góp căn hộ chung cư 3 phòng ngủ, trong đó anh phải vay ngân hàng 1,5 tỷ. Biến động lãi suất khiến khoản trả nợ ngân hàng 15 triệu mỗi tháng vượt quá một nửa thu nhập nhiều lúc đẩy gia đình vào thế bị động. Đó là chưa kể các khoản chi tiêu sinh hoạt, con cái đi học.

Không muốn vợ con phải lo nghĩ, anh ra sức làm việc để kiếm thêm thu nhập hàng tháng. Từ đó, lịch làm việc của anh kéo dài đến tận đêm muộn, liên tục gật đầu với những chuyến công tác đột xuất hay những buổi tiếp khách xuyên đêm.

Áp lực công việc tuy mệt mỏi nhưng không bằng cảm giác kiệt sức mỗi khi trở về nhà. Sau một ngày dài vắt kiệt năng lượng nơi công sở hay căng não trên bàn giao dịch, điều anh khao khát nhất khi trở về nhà là nụ cười của vợ hay không khí ấm áp bên mâm cơm gia đình. Nhưng bước qua cánh cửa, đón chờ anh lại là sự im lặng căng thẳng cùng những lời trách hờn dồn nén.

Vợ trách anh lấy lý do bận công việc để phó mặc toàn bộ việc nhà, chăm con lên vai mình, coi nhà chẳng khác nào “khách sạn” chỉ để ngủ qua đêm. Có những đợt cao điểm dự án, suốt hai tuần liền anh không thể về kịp để ăn chung một bữa cơm. Những đêm con ốm sốt hay những chuyến công tác xa, tay anh vừa gõ hợp đồng, tai vừa nghe tiếng vợ tủi khóc qua điện thoại mà lòng vừa sốt ruột, vừa lực bất tòng tâm.

Anh mệt mỏi khi bản thân gồng mình cày cuốc làm việc, chuyển tiền về tài khoản đều đặn mỗi tháng nhưng đáp lại chỉ là sự giận dỗi và câu nói cay đắng từ vợ. “Em cũng đi làm, nhưng em vẫn phải quán xuyến việc nhà và chăm con. Tiền anh mang về có nhiều đến mấy cũng không thay thế được sự chia sẻ của một người chồng, người cha. Em cảm giác mình chỉ như một bảo mẫu sống chung nhà với một người trọ lạ mặt!”.

Những nỗ lực mồ hôi nước mắt của anh, rốt cuộc lại biến anh thành kẻ vô cảm trong mắt chính người thân yêu nhất.

Ra sức làm việc kiếm tiền để nuôi gia đình nhưng bị gắn nhãn “chồng vô tâm” (Ảnh minh họa: AI)

Cùng chung hoàn cảnh, anh Hoàng Nam (34 tuổi, Bắc Ninh) - chủ một chuỗi cửa hàng cơ khí từng xem việc cày nát sức lao động là trách nhiệm bắt buộc của người trụ cột. Thời điểm khởi nghiệp trùng với lúc vợ sinh con nhỏ, áp lực dòng tiền khiến anh gần như “cắm trại” tại xưởng. Đến khi công việc kinh doanh đi vào quỹ đạo, thu nhập lên tới 50 triệu đồng mỗi tháng, anh vẫn giữ thói quen ôm máy tính từ sáng đến đêm.

Mỗi lần vợ hờn dỗi trách anh thiếu quan tâm, anh lại vô thức gắt lên: “Anh làm việc bận rộn cũng chỉ vì cái nhà này chứ vì ai!”. Anh tin rằng mang lại cuộc sống sung túc, cho vợ du lịch, mua sắm đồ hiệu là đủ.

Đến khi người vợ chiến tranh lạnh kéo dài vì không còn cảm nhận được sự kết nối, anh Nam càng cảm thấy bất lực, vừa ấm ức vì những nỗ lực của mình không được ghi nhận, vừa không hiểu tại sao đã cố gắng lo cho gia đình mà vẫn bị xem là người chồng vô tâm.

Bất lực vì mắc kẹt giữa công việc và gia đình

Giải mã dưới góc độ chuyên môn, Thạc sĩ Tâm lý Bùi Thị Hải Yến (Nhà sáng lập và điều hành Hệ thống Tâm lý và Phát triển Con người NHC Việt Nam) cho rằng không ít người đàn ông bị “mắc kẹt” giữa công việc và gia đình.

“Nhiều người đàn ông mang trong mình áp lực vô hình rằng nếu không kiếm đủ tiền, họ là kẻ thất bại. Họ chọn cách im lặng gánh vác, chấp nhận đánh đổi mồ hôi, sức khỏe và thời gian riêng tư nơi công sở với hy vọng mang lại cho vợ con một cuộc sống tốt nhất.

Tuy nhiên, sự kiệt sức ngoài xã hội cùng nỗi sợ không lo đủ cho gia đình khiến họ rơi vào trạng thái ‘cháy sạch’ năng lượng khi về nhà. Khi sự cống hiến âm thầm đó không được ghi nhận mà lại đón nhận những lời trách móc hờn dỗi, người chồng dễ cảm thấy bị tổn thương, cô độc ngay trong chính ngôi nhà của mình”, Thạc sĩ Bùi Thị Hải Yến chia sẻ.

Ở chiều ngược lại, chuyên gia cũng chỉ ra rằng, người vợ khi phải quán xuyến việc nhà, chăm con và đi làm cũng chịu những áp lực dồn nén, dẫn đến cảm giác bị bỏ rơi, cô đơn dù cuộc sống vật chất dư dả. Do đó, mấu chốt của vấn đề không nằm ở việc phân định ai đúng ai sai, mà là cả hai đang thiếu sự thấu hiểu cho những áp lực của nhau.

Không ít đàn ông bất lực vì mắc kẹt giữa công việc và gia đình (Ảnh minh họa)

Để tháo gỡ nút thắt này, chuyên gia tâm lý nói giải pháp phải đến từ sự dịch chuyển đồng thời từ cả hai phía. Về phía người chồng, thay vì im lặng gánh vác áp lực tài chính rồi cạn kiệt năng lượng khi về nhà, anh nên chủ động mở lòng chia sẻ về những khó khăn nơi công sở. Sự minh bạch ấy giúp người vợ thấu hiểu rằng sự vắng mặt của chồng là bất khả kháng chứ không phải sự hờn hời, vô tâm.

Đồng thời, dù bận rộn đến đâu, người đàn ông cũng cần chủ động tối ưu hóa “thời gian chất lượng” bên gia đình - chỉ cần 15 đến 30 phút trọn vẹn mỗi tối lắng nghe vợ con mà không vướng bận điện thoại hay hỗ trợ vài việc nhỏ trong nhà cũng đủ để thắp lại cảm giác đồng hành.

Ở chiều ngược lại, người vợ cần học cách chuyển từ tâm lý trách móc sang ghi nhận và sẻ chia. Thay vì buột miệng thốt ra những lời hờn dỗi phủ nhận sự nỗ lực của đối phương, một lời cảm ơn hay sự đón chào ấm áp sau cánh cửa sẽ là “liều thuốc” xoa dịu sự kiệt sức của người trụ cột, biến ngôi nhà thành nơi nạp lại năng lượng thay vì một “chiến trường” áp lực thứ hai.

Khi hai vợ chồng cùng ngồi lại để thống nhất những “quy tắc vàng” sinh hoạt chung phù hợp với thực tế công việc như giữ trọn vẹn ngày cuối tuần cho con hay không xử lý việc công ty sau 21 giờ mái ấm sẽ tìm lại được sự cân bằng. Tài chính là nền móng, nhưng chính sự thấu hiểu hai chiều và chất lượng hiện diện mới là mái che bảo vệ hạnh phúc gia đình trước sóng gió.