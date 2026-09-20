CAX Yên Lãng siết chặt giám sát an toàn thực phẩm tại cơ sở cung cấp suất ăn học đường

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận thanh tra số 648/KLTT-TTCP chỉ ra hàng loạt sai phạm trong hoạt động quản lý, xử lý chất thải tại Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina (xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ). Đáng chú ý, cơ quan thanh tra đã làm rõ và chuyển hồ sơ 4 nhóm hành vi có dấu hiệu tội phạm hình sự sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để tiếp tục đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật.