CAX Yên Lãng siết chặt giám sát an toàn thực phẩm tại cơ sở cung cấp suất ăn học đường
Ngày 18/9/2026, Công an xã Yên Lãng, TP Hà Nội phối hợp cùng các phòng chức năng thuộc UBND xã tiến hành kiểm tra, giám sát trực tiếp tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Duy TK - đơn vị chuyên cung cấp nguyên liệu thực phẩm và suất ăn sẵn cho các trường học trên địa bàn.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cax-yen-lang-siet-chat-giam-sat-an-toan-thuc-pham-tai-co-so-cung-cap-suat-an-hoc-duong-post668946.antd