Caviar ra mắt bộ sưu tập Zodiac cho iPhone Duo: 12 cung hoàng đạo, giá từ 14.800 USD tùy vật liệu

Hãng độ thiết bị xa xỉ Caviar vừa công bố bộ sưu tập Zodiac dành cho iPhone Duo, mẫu điện thoại màn hình gập. Điểm khác biệt của bộ sưu tập là công cụ tùy chỉnh trực tuyến, giúp người mua cá nhân hóa vật liệu vỏ máy dựa trên 12 cung hoàng đạo thay vì chọn một sản phẩm đóng gói sẵn. Giá khởi điểm của cấu hình chuẩn là 14.800 USD (khoảng 380 triệu đồng).

Caviar ra mắt bộ sưu tập iPhone Duo siêu sang trọng

Theo Gizmochina, đây là hướng đi khác so với các dòng sản phẩm cố định mà Caviar từng phát hành. Người dùng chủ động quyết định từng chi tiết ngoại hình, còn phần cứng bên trong vẫn là iPhone Duo.

Từ một cung hoàng đạo đến chiếc iPhone Duo mang dấu ấn riêng

Quy trình trên website của Caviar bắt đầu bằng việc chọn một trong 12 cung hoàng đạo để tải bản thiết kế cơ bản. Từ nền tảng này, người dùng điều chỉnh vật liệu cho nhiều chi tiết ở phần vỏ ngoài, gồm khung máy, mặt lưng, vòng tròn hoàng đạo và huy hiệu trung tâm.

Bộ sưu tập mới của Caviar về iPhone Duo có thiết kế sang trọng

Các tùy chọn vật liệu khá đa dạng:

Khung máy: bạc, mạ vàng hoặc titan phủ lớp PVD màu đen.

Mặt lưng: carbon rèn hoặc các loại da cao cấp như da bê, da trăn và da cá sấu với nhiều màu sắc.

Chi tiết trang trí: chòm sao và tấm nền có thể dùng pha lê Swarovski, men trang sức hoặc đá thiên thạch.

Họa tiết kim loại: clous de Paris hoặc dạng chữ V chevron.

Vì sao cùng một mẫu máy, giá có thể chênh nhau hàng trăm triệu đồng?

Vật liệu sử dụng chênh lệch lớn nên giá mỗi chiếc điện thoại biến động theo lựa chọn của khách hàng. Với cấu hình mặc định, phiên bản Capricorn cơ bản dùng khung titan đen và mặt lưng carbon rèn, giá khởi điểm 14.800 USD (khoảng 380 triệu đồng). Phiên bản Aquarius thay titan và carbon bằng bạc cùng da cá sấu màu xanh thẫm, có giá ước tính 18.615 USD (khoảng 478 triệu đồng).

Tất cả mẫu cấu hình chuẩn trên hệ thống đều đi kèm bộ nhớ trong 256GB. Để so sánh, iPhone Duo bản 256GB tiêu chuẩn tại Việt Nam được đặt trước với giá từ 64.990.000 đồng, nên bản Capricorn cao hơn hơn 5 lần và bản Aquarius cao hơn hơn 7 lần. Khoản chênh này nằm ở phần vỏ ngoài tùy chỉnh chứ không phải cấu hình phần cứng.

Mua theo mã thiết kế: không phải thương mại điện tử thông thường

Sau khi hoàn tất thiết kế, hệ thống tạo một mã chữ và số riêng. Khách hàng gửi mã này cho quản lý bán hàng của Caviar để xác nhận giá cuối cùng rồi mới tiến hành sản xuất. Quy trình này khác với việc thêm sản phẩm vào giỏ hàng và thanh toán ngay như các cửa hàng trực tuyến thông thường.

Bên cạnh bộ sưu tập Zodiac, Caviar gần đây còn ra mắt dòng iPhone Duo trị giá 90.000 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng) dùng vàng 18K, bạch kim và kim cương. Hãng cũng có các phiên bản Black Edition không tích hợp camera cho iPhone 18 Pro và iPhone Duo.

Nền tảng phần cứng bên dưới lớp vỏ xa xỉ

Dù phần vỏ được thay đổi, bên trong vẫn là iPhone Duo, điện thoại gập đầu tiên của Apple. Máy mở đặt trước từ 16/10/2026 và mở bán từ 23/10/2026. Các thông số chính theo nguồn tin:

Có thể thấy, bộ sưu tập Zodiac của Caviar đánh vào nhu cầu cá nhân hóa ở phân khúc cực cao cấp, nơi giá trị nằm ở vật liệu và sự độc bản hơn là thông số kỹ thuật. Mức giá cuối cùng còn phụ thuộc vào cấu hình vật liệu mà từng khách hàng lựa chọn và được xác nhận trực tiếp với Caviar.