Caviar ra mắt bộ sưu tập iPhone 18 Pro mạ vàng 24K và carbon rèn sản xuất giới hạn 50 chiếc

Thương hiệu chế tác xa xỉ Caviar vừa chính thức công bố bộ sưu tập tùy biến mang tên Contrast Edition dành cho thế hệ iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Đây là dự án đặc biệt nhằm kỷ niệm kép 50 năm thành lập Apple và 15 năm ra đời của Caviar. Mỗi thiết kế trong bộ sưu tập này được giới hạn nghiêm ngặt chỉ đúng 50 chiếc trên toàn cầu, hướng tới phân khúc người dùng cao cấp muốn tìm kiếm sự độc bản.

Caviar giới thiệu phiên bản đặc biệt của iPhone 18 Pro

Vật liệu chế tác cao cấp: Bản phối giữa titan, vàng 24K và carbon rèn

Thay vì giữ nguyên bộ khung đơn sắc quen thuộc từ nhà sản xuất, Caviar tạo nên điểm nhấn bằng việc phối hợp các vật liệu đối lập nhau về mặt cấu trúc và thị giác. Mặt lưng của mỗi thiết bị được tùy biến hoàn toàn thủ công bằng sự kết hợp giữa titan hàng không, sợi carbon rèn hoa văn và các chi tiết mạ vàng 24 karat.

Bộ sưu tập Contrast Edition được chia thành hai nhóm vật liệu chính: nhóm kim loại nguyên khối hoàn thiện tương phản và nhóm vật liệu sợi carbon composite siêu bền. Sự đan xen giữa bề mặt kim loại chải xước hoặc đánh bóng với các phiến carbon rèn ngẫu nhiên mang đến nét thẩm mỹ riêng biệt cho từng sản phẩm.

Chi tiết các phiên bản tùy biến và mức giá công bố

Ở nhóm vật liệu kim loại, phiên bản Titanium Grey kết hợp tông xám của máy với tấm ốp titan đen xước viền. Trong khi đó, mẫu Black Moon sở hữu khung viền đen tuyền, tấm titan bạc mài bóng cùng biểu tượng Apple phủ titan PVD. Cả hai mẫu này có giá khởi điểm từ 7.130 USD (tương đương khoảng 185 triệu đồng) cho dung lượng bộ nhớ trong 256GB.

Các phiên bản đặc biệt của iPhone 18 Pro đến từ Caviar có giá không hề rẻ

Đối với nhóm chất liệu composite, phiên bản Sky Blue sử dụng sợi carbon tối màu rèn thủ công trên nền máy xanh nhạt với mức giá 7.130 USD (khoảng 185 triệu đồng). Phiên bản Đỏ Đậm phối màu thân đỏ tía cùng sợi carbon vân tím và logo Apple mạ vàng 24K có giá 7.410 USD (khoảng 192 triệu đồng).

Đắt đỏ nhất trong bộ sưu tập là phiên bản Gold Wine với giá 7.840 USD (khoảng 203 triệu đồng). Thiết bị này nổi bật với tông màu rượu vang trầm ấm, kết hợp cùng các chi tiết hợp kim trang sức phủ hai lớp vàng 999 sáng bóng.

Giá trị độc bản và tính nguyên bản của phần cứng

Đáng chú ý, Caviar chỉ can thiệp vào lớp vỏ chế tác bên ngoài cùng bao bì đóng gói chuyên biệt, trong khi toàn bộ linh kiện phần cứng, cấu hình và vi xử lý bên trong của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vẫn giữ nguyên bản theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Apple.

Đây là lựa chọn tuyệt vời của giới siêu giàu

Mức giá đắt đỏ gấp nhiều lần thiết bị thông thường phản ánh sự kỳ công trong gia công cơ khí chính xác, độ quý hiếm của vàng nguyên chất và số lượng xuất xưởng vô cùng giới hạn trên toàn cầu.