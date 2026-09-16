Caviar ra mắt bộ sưu tập iPhone 18 Pro Contrast Edition mạ vàng 24K với giá hơn 200 triệu đồng

Thương hiệu chế tác đồ xa xỉ Caviar vừa chính thức công bố bộ sưu tập tùy biến mang tên Contrast Edition dành riêng cho hai mẫu điện thoại cao cấp iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Đây là dự án đặc biệt nhằm đánh dấu cột mốc kỷ niệm kép: 50 năm thành lập của Apple và 15 năm hình thành thương hiệu Caviar.

Caviar giới thiệu phiên bản đặc biệt của iPhone 18 Pro

Ngôn ngữ chế tác đối lập từ kim loại quý và sợi carbon rèn

Bộ sưu tập Contrast Edition được phát triển nhằm phá vỡ phong cách thiết kế đơn sắc quen thuộc trên các thiết bị nguyên bản của Apple. Đội ngũ thiết kế của Caviar tập trung khai thác chiều sâu thị giác thông qua việc phối hợp nhiều vật liệu cao cấp có độ tương phản cao, bao gồm hợp kim titan, sợi carbon rèn thủ công và các chi tiết mạ vàng 24 karat.

Toàn bộ dòng sản phẩm được sản xuất với số lượng giới hạn nghiêm ngặt, chỉ đúng 50 chiếc cho mỗi phiên bản trên phạm vi toàn cầu. Caviar giới thiệu tổng cộng 5 tùy chọn ngoại hình, được phân chia thành hai nhánh vật liệu chủ đạo: kim loại tinh chế và sợi carbon composite siêu bền.

Chi tiết các biến thể kỹ thuật và mức định giá

Ở nhóm kim loại, phiên bản Titanium Grey sử dụng tông xám nguyên bản kết hợp cùng tấm ốp titan đen chải xước chuẩn xác. Biến thể Black Moon tạo điểm nhấn quyền lực hơn với khung máy đen tuyền, lớp phủ titan bạc mài bóng và logo Apple chế tác bằng titan xử lý bề mặt qua công nghệ phủ bay hơi lắng đọng vật lý (PVD). Cả hai phiên bản kim loại này đều có giá khởi điểm từ 7.130 USD (tương đương khoảng 185 triệu đồng) đối với tùy chọn dung lượng lưu trữ 256GB.

Các phiên bản đặc biệt của iPhone 18 Pro đến từ Caviar có giá không hề rẻ

Đối với nhóm vật liệu composite tổng hợp, phiên bản Sky Blue ứng dụng sợi carbon tối màu rèn thủ công đặt trên nền khung máy màu xanh nhạt. Phiên bản Đỏ Đậm phức tạp hơn khi kết hợp khung vỏ đỏ tía với các tấm sợi carbon vân tím và logo Apple bằng vàng 24K. Mức giá cho phiên bản Sky Blue từ 7.130 USD (khoảng 185 triệu đồng), trong khi bản Đỏ Đậm có giá từ 7.410 USD (khoảng 192 triệu đồng).

Tuyệt tác đắt giá nhất bộ sưu tập: Biến thể Gold Wine

Đứng đầu bảng giá trong dòng sản phẩm là phiên bản Gold Wine với mức định giá lên tới 7.840 USD (khoảng 203 triệu đồng). Thiết bị này nổi bật nhờ lớp vỏ mang sắc rượu vang đậm, kết hợp cùng các chi tiết hợp kim trang sức được xử lý bằng kỹ thuật mạ vàng 999 hai lớp tinh xảo.

Đây là lựa chọn tuyệt vời của giới siêu giàu

Về mặt kỹ thuật, toàn bộ cấu hình phần cứng và linh kiện vận hành bên trong của iPhone 18 Pro cũng như iPhone 18 Pro Max đều được giữ nguyên vẹn từ nhà sản xuất Apple. Mức giá đắt đỏ của dòng sản phẩm hoàn toàn đến từ chi phí chế tác thủ công, tính độc bản giới hạn và các vật liệu quý hiếm cấu thành vỏ ngoài.