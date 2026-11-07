Caviar đưa dấu ấn chiêm tinh lên iPhone Duo, giá từ 380 triệu đồng

Hãng chế tác thiết bị xa xỉ Caviar vừa giới thiệu bộ sưu tập Zodiac dành cho iPhone Duo, mẫu điện thoại màn hình gập của Apple. Điểm nổi bật của dòng sản phẩm này là khả năng cá nhân hóa thiết kế, cho phép khách hàng tự lựa chọn vật liệu và các chi tiết trang trí thay vì chỉ mua những phiên bản được chế tác sẵn.

Thông qua công cụ tùy chỉnh trực tuyến trên website của Caviar, người mua có thể bắt đầu bằng việc lựa chọn một trong 12 cung hoàng đạo để tải mẫu thiết kế cơ bản. Từ đó, họ được phép thay đổi vật liệu của nhiều chi tiết bên ngoài như khung máy, mặt lưng, vòng tròn hoàng đạo và huy hiệu trung tâm.

Đối với phần khung, Caviar cung cấp ba lựa chọn gồm bạc, mạ vàng và titan phủ PVD màu đen. Mặt lưng có thể được hoàn thiện bằng carbon rèn hoặc các loại da cao cấp như da bê, da trăn và da cá sấu với nhiều màu sắc khác nhau.

Trong khi đó, các chi tiết trang trí như chòm sao và tấm nền có thể sử dụng pha lê Swarovski, men trang sức hoặc đá thiên thạch. Khách hàng cũng có thể lựa chọn những họa tiết kim loại đặc trưng như clous de Paris hoặc chevron để tạo dấu ấn riêng cho thiết bị.

Do sử dụng nhiều loại vật liệu có giá trị khác nhau, giá bán của iPhone Duo Zodiac phụ thuộc đáng kể vào cấu hình mà khách hàng lựa chọn. Với thiết lập mặc định, phiên bản Capricorn sử dụng khung titan đen kết hợp mặt lưng carbon rèn có giá khởi điểm 14.800 USD, tương đương khoảng 380 triệu đồng.

Trong khi đó, phiên bản Aquarius với khung bạc và mặt lưng da cá sấu màu xanh thẫm có giá ước tính 18.615 USD, tương đương khoảng 478 triệu đồng. Các cấu hình tiêu chuẩn trên hệ thống đều được trang bị bộ nhớ trong 256GB.

Quy trình đặt hàng của Caviar cũng khác với hình thức mua sắm trực tuyến thông thường. Sau khi hoàn tất các lựa chọn thiết kế, hệ thống sẽ tạo một mã định danh gồm chữ và số dành riêng cho từng cấu hình. Khách hàng cần gửi mã này cho quản lý bán hàng của Caviar để được xác nhận mức giá cuối cùng trước khi hãng tiến hành sản xuất.

Trước đó, Caviar cũng giới thiệu một phiên bản iPhone Duo trị giá khoảng 90.000 USD, sử dụng vàng 18K, bạch kim và kim cương. Với bộ sưu tập Zodiac, Caviar tiếp tục hướng đến phân khúc điện thoại siêu sang, nơi giá trị sản phẩm không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở vật liệu và mức độ cá nhân hóa.