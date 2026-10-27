Cầu vượt sông Hồng nối Việt Nam - Trung Quốc sẽ hợp long vào tháng 11

Cầu biên giới Bát Xát-Bá Sái được khẩn trương thi công. Ảnh: TTXVN

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu đường bộ qua sông Hồng tại khu vực biên giới Bát Xát (Lào Cai, Việt Nam) - Bá Sái (Vân Nam, Trung Quốc) đang được triển khai các hạng mục còn lại, dự kiến hợp long nhịp giữa vào tháng 11/2026.

Những ngày cuối tháng 10/2026, hàng trăm công nhân cùng máy móc, thiết bị được huy động thi công ở cả hai phía đầu cầu. Quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn do điều kiện địa chất phức tạp, mực nước sông và thời tiết.

Dự án được khởi công ngày 31/3/2025, có tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng, trong đó phần xây dựng cầu phía Việt Nam khoảng 300 tỷ đồng.

Đây là cây cầu thứ tư trong Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, kết nối giao thông đường bộ giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Theo thiết kế, cầu Bát Xát - Bá Sái có kết cấu dây văng tháp thấp, tổng chiều dài 420 m, trong đó phần cầu phía Trung Quốc dài 260 m. Mặt cầu rộng 35,3 m, bố trí 6 làn xe hai chiều, nhịp chính dài 110 m và được thiết kế theo tiêu chuẩn tải trọng cấp một đường bộ.

Tại phía Việt Nam, Liên danh Trung Chính - Đường thủy số một là đơn vị thi công. Sau khi khởi công, nhà thầu đã huy động nhân lực, thiết bị triển khai các hạng mục, đồng thời xử lý những khó khăn liên quan đến điều kiện địa chất và thủy văn khu vực xây dựng cầu.

Theo ông Chu Đức Hải, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai, đến nay phía Việt Nam đã hoàn thành toàn bộ kết cấu phần dưới, gồm mố M2 và các trụ T8, T9.

Đối với kết cấu phần trên, nhà thầu đã thi công khối dầm đúc trên đà giáo dài 40 m, các khối dầm K0 đến K6, K8 và trụ tháp cao 20 m. Hạng mục đường đầu cầu đang được triển khai đắp nền.

Giá trị khối lượng thực hiện phía Việt Nam đạt 172/288 tỷ đồng, tương đương 60%. Khối lượng còn lại gồm 6 đốt dầm thi công bằng xe đúc di động.

Trong quá trình triển khai, các đơn vị thi công hai phía Việt Nam và Trung Quốc thường xuyên trao đổi, cập nhật và điều chỉnh tiến độ để bảo đảm sự phối hợp giữa các hạng mục, hướng tới mục tiêu hợp long cầu vào cuối năm 2026.

Sau khi hoàn thành, cầu Bát Xát - Bá Sái sẽ bổ sung một tuyến vận tải đường bộ trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Công trình được kỳ vọng góp phần giảm áp lực cho các cửa khẩu hiện hữu, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics và tạo điều kiện phát triển hoạt động thương mại, đầu tư giữa Lào Cai với tỉnh Vân Nam.

Đồng thời, tuyến kết nối mới sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông xuyên biên giới Việt Nam - Trung Quốc, phục vụ nhu cầu giao thương và đi lại giữa hai bên.

Trần Trọng