Cầu vượt sông Hồng: Chạy đua với thời gian

Tại công trường cầu Tứ Liên, các đơn vị thi công đang tích cực triển khai dự án. Ảnh: Viết Thành.

7 công trường cùng tăng tốc

Từ Bắc xuống Nam, trên dòng sông Hồng hiện hình thành một chuỗi công trường đặc biệt. Các cây cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở đang cùng được triển khai, tạo thêm những điểm kết nối mới giữa hai bờ sông.

Theo báo cáo mới nhất của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, cả 7 dự án đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo chỉ giới. Đây là điều kiện quan trọng để cuộc đua tiến độ chuyển sang giai đoạn mới: Tổ chức thi công với cường độ cao, đồng thời xử lý những phần việc còn vướng mắc để không làm đứt “đường găng” của từng dự án.

Tại cầu Tứ Liên, toàn bộ 62,51ha mặt bằng đã được tiếp nhận; liên danh nhà thầu tổ chức 15 mũi thi công trên toàn tuyến. Cầu chính đã hoàn thành 84/84 cọc khoan nhồi và hai bệ trụ tháp P37, P38; các đốt thân tháp và dầm ngang đang được triển khai. Sản lượng dự án đạt khoảng 2.003,5 tỷ đồng, tương đương 21,27% giá trị hợp đồng.

Một số hạng mục đang có tiến độ tốt, song vẫn còn những phần việc cần tăng tốc, nhất là nút giao Nghi Tàm, cầu dẫn Nghi Tàm và cầu đúc hẫng vượt sông Đuống. Điều này cho thấy với một dự án lớn, tiến độ chung không chỉ phụ thuộc vào một cây cầu mà được quyết định bởi khả năng phối hợp hàng loạt hạng mục trên toàn tuyến.

Tại cầu Trần Hưng Đạo, hình hài cây cầu đang rõ dần sau chưa đầy một năm khởi công. Ảnh: Duy Khánh.

Tại cầu Trần Hưng Đạo, hình hài cây cầu đang rõ dần sau chưa đầy một năm khởi công. Dự án dài 4,18km, trong đó cầu chính dài 870m với 6 nhịp, hiện đạt khoảng 40% khối lượng. Toàn bộ 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu chính cơ bản hoàn thành; 5 trụ cầu chính giữa sông đạt khoảng 90%, mở đường cho việc thi công kết cấu phần trên.

Trên công trường, 28 mũi thi công được duy trì liên tục, với khoảng 700 người và hơn 120 máy móc, thiết bị. Thời điểm các đốt dầm thép đầu tiên được đưa vào vị trí giữa dòng từ cuối thág 8-2026 đã đánh dấu bước chuyển quan trọng từ thi công phần móng sang lắp dựng kết cấu chính.

Ông Trần Trọng Huy, Phó Giám đốc Ban dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo cho biết, để giữ tiến độ, đội ngũ công nhân, kỹ sư phải bám công trường ngày đêm, đồng thời các đơn vị phối hợp chặt chẽ, chủ động vượt qua khó khăn về thời tiết và điều kiện thi công.

Hàng nghìn tấn kết cấu thép được gia công, vận chuyển và lắp dựng giữa sông. Ảnh: Duy Khánh

Phía trước vẫn còn khối lượng lớn công việc. Hàng nghìn tấn kết cấu thép phải được gia công, vận chuyển và lắp dựng giữa sông. Một số hạng mục liên quan hạ tầng kỹ thuật, đê điều cũng cần tiếp tục xử lý để bảo đảm các mũi thi công không bị gián đoạn.

Tăng tốc nhưng không để “đường găng” bị đứt

Cầu Ngọc Hồi ở phía Nam cũng đang được triển khai với nhịp độ cao. Hà Nội đã bàn giao toàn bộ 32,6ha mặt bằng; phía Hưng Yên đạt 97,6%, còn khoảng 0,53ha dự kiến được bàn giao trong tháng 9-2026. Các nhà thầu đã hoàn thành 1.967/2.315 cọc khoan nhồi, đúc 315/2.179 phiến dầm Super-T, 157/328 bệ trụ và 86/328 thân trụ. Sản lượng đạt 1.647,89 tỷ đồng, tương đương 22,36% giá trị hợp đồng.

Nếu cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo tạo dấu ấn ở những công trường quy mô lớn trong khu vực đô thị, cầu Ngọc Hồi lại mang thêm ý nghĩa kết nối liên vùng. Khi hoàn thành, cây cầu sẽ bổ sung một trục giao thông quan trọng ở phía Nam, gắn với mạng lưới giao thông Hà Nội - Hưng Yên.

Ở phía Bắc, cầu Thượng Cát hiện đạt khoảng 16,65% sản lượng. Cầu chính đã hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi tại các trụ chính; cầu dẫn tiếp tục được triển khai cùng các hạng mục đường dẫn. Tuy nhiên, dự án còn phải xử lý phần giải phóng mặt bằng bổ sung và điều chỉnh một số vị trí khớp nối, hướng tuyến với dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Cầu Vân Phúc đang hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật trong năm 2027. Ảnh: Quang Thái.

Cầu Vân Phúc dài 7,77km, tổng mức đầu tư 3.443 tỷ đồng, đang được tổ chức thi công theo nhiều mũi, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật trong năm 2027.

Trong khi đó, cầu Hồng Hà thuộc tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang có sản lượng khá cao. Nhiều cọc khoan nhồi, bệ và thân trụ đã hoàn thành; các nhà thầu tiếp tục triển khai đồng thời những hạng mục kết cấu trên tuyến. Mục tiêu đặt ra là thông xe kỹ thuật tháng 7-2027 và hoàn thành toàn bộ công trình tháng 10-2027.

Cầu Hồng Hà thuộc tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang có sản lượng khá cao. Ảnh: Duy Khánh.

Cầu Mễ Sở ở phía Nam cũng đang được đẩy nhanh thi công, với phần cầu chính đã hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi; cầu dẫn tiếp tục được triển khai các bệ, thân trụ và đúc, lao lắp dầm. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ cầu trong tháng 10-2027.

7 cây cầu đang ở những trạng thái thi công khác nhau, song đều có chung một mốc thời gian. Có dự án đã chuyển sang lắp dựng kết cấu phần trên, có dự án đang tăng tốc ở phần móng và cầu dẫn, có nơi còn phải xử lý mặt bằng hoặc điều chỉnh kỹ thuật. Vì vậy, khoảng thời gian từ nay đến năm 2027 sẽ có ý nghĩa quyết định đối với khả năng hoàn thành đồng bộ.

Không để có mặt bằng mà công trường vẫn chậm

Từ thực tế triển khai 7 dự án, bài toán tiến độ hiện nay không còn chỉ nằm ở giải phóng mặt bằng. Khi mặt bằng cơ bản đã có, yêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng biến mặt bằng thành sản lượng thi công thực tế.

Theo ông Ngô Ngọc Vân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, từ khi 7 dự án được khởi công đồng loạt, chủ đầu tư đã phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu và chính quyền địa phương để tháo gỡ khó khăn, tổ chức triển khai đồng bộ, giúp từng dự án bám sát các mốc tiến độ theo yêu cầu.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa tại Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu. Ảnh: Viết Thành.

Tại cuộc kiểm tra thực địa công trình cầu Tứ Liên ngày 21-9 vừa qua, đồng chí Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị, địa phương khi đã có mặt bằng phải khẩn trương đôn đốc, tổ chức thi công, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng có mặt bằng nhưng nhà thầu hoặc chủ đầu tư triển khai chậm.

Đối với công tác thi công, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị đặc biệt quan tâm bảo đảm an toàn, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa và với các hạng mục thi công trên mặt nước. Các giải pháp tổ chức thi công phải được tính toán kỹ, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và công trình.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị các nhà thầu, nhà đầu tư phát huy năng lực, kinh nghiệm, tập trung nguồn lực để tổ chức thi công hiệu quả, bảo đảm tiến độ đề ra. Đồng thời, các địa phương, chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án phải tăng cường phối hợp, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để phát sinh điểm nghẽn làm ảnh hưởng tiến độ chung.

Yêu cầu này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thời gian đến năm 2027 không còn dài. Với những cây cầu lớn, từ khi hoàn thành phần móng đến khi lắp dựng kết cấu, hoàn thiện đường dẫn, nút giao và tổ chức thông xe là cả một chuỗi công việc liên hoàn. Chậm một khâu có thể kéo theo nhiều khâu phía sau.

Tại cầu Trần Hưng Đạo, đó là việc đồng thời xử lý các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, đê điều và kết cấu phần trên. Tại cầu Tứ Liên, cần tiếp tục tăng tốc ở những hạng mục đang chậm hơn yêu cầu. Với cầu Ngọc Hồi, phải hoàn tất phần mặt bằng còn lại để thi công đồng bộ. Cầu Thượng Cát cũng cần xử lý sớm phần mặt bằng bổ sung và những nội dung liên quan hướng tuyến. Với cầu Hồng Hà, Mễ Sở và Vân Phúc, yêu cầu đặt ra là duy trì nhịp thi công để không đánh mất lợi thế tiến độ hiện có.

7 cây cầu, bảy công trường với những điều kiện thi công khác nhau, nhưng cùng chung một chiếc đồng hồ đếm ngược. Đến thời điểm này, cơ sở để các dự án bám mục tiêu năm 2027 đang dần hình thành: Mặt bằng cơ bản được giải quyết, nhiều mũi thi công được tổ chức đồng thời, không ít hạng mục quan trọng đã vượt qua giai đoạn móng và bắt đầu định hình kết cấu.

Để mục tiêu trở thành kết quả, phần việc quyết định nằm ở những tháng tới, giữ nhịp thi công liên tục, xử lý nhanh các điểm nghẽn và bảo đảm cầu, đường dẫn, nút giao cùng về đích.

Trên những công trường đang ngày đêm sáng đèn dọc sông Hồng, cuộc chạy đua ấy đã bước vào giai đoạn quyết định. Mốc APEC 2027 đang đến gần, và từng ngày trên công trường lúc này đều có giá trị đối với tiến độ của những cây cầu mới.