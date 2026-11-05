Cầu vượt Phú Đô được sửa chữa, khắc phục nhiều hạng mục xuống cấp

Cầu vượt Phú Đô bắc qua Đại lộ Thăng Long đang được triển khai sửa chữa nhiều hạng mục từ phần mặt cầu đến kết cấu dầm và trụ cầu, nhằm khắc phục những hư hỏng, xuống cấp sau thời gian khai thác.

Hệ thống đà giáo được lắp đặt dưới dầm cầu, phục vụ công tác sửa chữa, xử lý các vết nứt và bảo đảm điều kiện thi công.

Các đơn vị thi công đang triển khai công việc, từng bước xử lý những vị trí hư hỏng theo phương án kỹ thuật được phê duyệt.

Công nhân triển khai khoan mở rộng thân trụ cầu theo phương án kỹ thuật, góp phần xử lý các vấn đề liên quan đến kết cấu công trình.

Đại diện đơn vị thi công cầu Phú Đô cho biết, công trình có kết cấu gồm 8 nhịp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực.

Do đặc điểm kết cấu và điều kiện khai thác, công tác sửa chữa được tổ chức lần lượt theo từng nhịp. Các đơn vị hoàn thành từng khu vực trước khi chuyển sang nhịp tiếp theo.

Quá trình thi công được triển khai theo hướng từ phía Phú Đô sang khu vực Mỹ Đình.

Phía dưới cầu, các tuyến đường gom và đường cao tốc vẫn có phương tiện lưu thông thường xuyên, đòi hỏi đơn vị thi công phải triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn.

Phương án phân làn giao thông được xây dựng tại các khu vực phía dưới cầu, hạn chế xung đột giữa hoạt động thi công với dòng phương tiện lưu thông.

Sau khi hoàn thành thảm mặt cầu, các đơn vị sẽ tiếp tục triển khai sửa chữa khe co giãn. Công tác thi công được ưu tiên thực hiện vào ban đêm nhằm giảm tác động đến giao thông, nhất là trong giờ cao điểm.

Việc bảo đảm an toàn cho công nhân và người tham gia giao thông được xác định là yêu cầu xuyên suốt quá trình sửa chữa cầu vượt Phú Đô. Việc sửa chữa cầu vượt Phú Đô góp phần nâng cao chất lượng kết cấu công trình, bảo đảm an toàn khai thác và cải thiện điều kiện lưu thông trên tuyến Đại lộ Thăng Long.

Sau khi hoàn thành các hạng mục sửa chữa, cầu vượt Phú Đô được kỳ vọng nâng cao khả năng khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng tại khu vực phía Tây Hà Nội.