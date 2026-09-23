Cầu vượt nút giao Đồng Tâm phải hoàn thành trước tháng 12-2027

Xây cầu vượt sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại ngã tư Đồng Tâm vào dịp cuối tuần, lễ, tết.

Tại buổi làm việc, Phó Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận Diệp Bảo Tuấn cho biết, Bộ Xây dựng đã chấp thuận bổ sung hạng mục cầu vượt tại nút giao Đồng Tâm với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng. Trong đó, giá trị phần xây lắp hơn 200 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 100 tỷ đồng.

Do quy định của Luật Đầu tư công, toàn bộ hạng mục này bắt buộc phải hoàn thành hoàn chỉnh trước tháng 12-2027. Tính đến thời điểm hiện tại, thời gian còn lại cho tất cả các khâu từ đấu thầu, khởi công đến giải phóng mặt bằng chỉ còn hơn 14 tháng.

Nhấn mạnh về yếu tố kỹ thuật của công trình, đồng chí Nguyễn Thành Diệu đề nghị, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và đơn vị tư vấn thiết kế phải tính toán rất kỹ phương án phân luồng giao thông tại nút giao Đồng Tâm.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Diệu, qua quan sát và thực tế giao thông, luồng xe di chuyển trên Quốc lộ 1 theo hướng miền Tây (Cái Bè, cầu Mỹ Thuận) về TP. Hồ Chí Minh chiếm khoảng 70% tổng lượng xe và là nguyên nhân chính gây ùn tắc tại khu vực này hiện nay. Trong khi đó, luồng xe từ hướng Mỹ Tho đi lên rẽ trái hoặc rẽ phải chỉ chiếm khoảng 30%.

“Tránh trường hợp xây cầu vượt rồi mà vẫn xảy ra ùn tắc giao thông, nên về mặt kỹ thuật, đơn vị thiết kế phải tính toán thật kỹ”, đồng chí Nguyễn Thành Diệu nhấn mạnh.

Về công tác giải phóng mặt bằng, phạm vi thu hồi đất bổ sung cho nút giao Đồng Tâm rộng khoảng 0,4 ha nằm ở một góc ngã tư, ảnh hưởng đến khoảng 31 - 32 hộ dân (chủ yếu là các công trình mái che, ki-ốt tạm). Hiện nay, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã bàn giao khoảng 20 cọc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa cho địa phương.

Nhằm bảo đảm tính chính xác, minh bạch và quyền lợi chính đáng cho người dân, đồng chí Nguyễn Thành Diệu yêu cầu, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và xã Long Hưng (tỉnh Đồng Tháp) tiến hành chụp ảnh, quay flycam ghi nhận chi tiết hiện trạng từng ngôi nhà, tài sản trước khi giải phóng mặt bằng.

Việc bồi thường phải thực hiện đúng, đủ, tuân thủ quy định pháp luật và vận động Nhân dân đồng thuận để công trình về đích đúng tiến độ.