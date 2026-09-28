Cầu vượt Hà Nội khoác 'áo hoa' rực rỡ về đêm

VIDEO: Cầu vượt rực rỡ sắc màu trong đêm giữa lòng Hà Nội

Những ngày gần đây, hệ thống ánh sáng nhiều màu sắc xuất hiện dưới cầu vượt tại nút giao Cầu Giấy - Láng, tạo diện mạo khác lạ cho khu vực khi Hà Nội về đêm.

Hệ thống đèn LED được bố trí dọc kết cấu cầu vượt trong phạm vi khoảng 100 m, từ đường Láng đến khu vực nút giao Cầu Giấy - Bưởi.

Các hình ảnh hoa được trình chiếu trực tiếp lên bề mặt trụ cầu, kết hợp với dải ánh sáng nhiều màu chạy dọc phía dưới cầu vượt.

Trên nền bê tông, những hình ảnh hoa với nhiều màu sắc, kiểu dáng khác nhau tạo thành điểm nhấn giữa nút giao đông phương tiện.

Khi trời tối, những trụ bê tông vốn ít gây chú ý trở thành các mảng trình chiếu ánh sáng, dễ dàng quan sát từ nhiều hướng qua nút giao.

Những hình ảnh hoa và ánh sáng nhiều màu tạo điểm nhấn cho không gian dưới cầu, mang đến cảm giác mới mẻ cho người dân trên đường trở về nhà sau một ngày làm việc.

Thu Trà cho biết cô khá bất ngờ khi nhìn thấy những hình ảnh này. ﻿“Tôi thường xuyên đi qua đây nhưng không phải hôm nào cũng để ý. Ban đêm, nhìn những bông hoa nhiều màu thấy khá đẹp và lạ mắt”, cô nói.

Giữa dòng xe đông đúc, những bông hoa rực rỡ trên trụ cầu mang đến một khoảng màu sắc nhẹ nhàng giúp người đi đường phần nào bớt cảm giác căng thẳng trên hành trình về nhà.

Địa điểm chiếu đèn LED tại Hà Nội. Ảnh Google maps.