Cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung chính thức được đặt tên

Cầu qua cửa biển Thuận An có chiều dài 2,36km vừa được đặt tên là cầu Cửa Thuận. Ảnh: VT

Ngày 4.11, kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 HĐND TP. Huế khóa IX (nhiệm kỳ 2026-2031) đã thông qua Nghị quyết về việc đặt tên cho công trình cầu vượt cửa biển Thuận An với tên gọi là cầu Cửa Thuận.

Công trình này thuộc dự án “Tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế - nay là TP. Huế và cầu qua cửa biển Thuận An” (giai đoạn 1), được khởi công từ năm 2022 và vừa thông xe vào dịp lễ 30.4 vừa qua.

Dự án có tổng mức đầu tư 2.400 tỉ đồng, với chiều dài gần 7,8km, trong đó cầu qua cửa biển Thuận An dài khoảng 2,36km.

Trước đó, UBND TP. Huế đã có Tờ trình đề xuất đặt tên công trình là cầu Thuận An. Tuy nhiên, tại kỳ họp HĐND thành phố vào cuối năm 2025, nhiều đại biểu cho rằng tên gọi này có thể gây nhầm lẫn với tên cầu qua phá Tam Giang đã có trước đó, do đó cần nghiên cứu lại.

Từ tháng 7 đến tháng 9.2026, TP. Huế tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cộng đồng về phương án đặt tên cho công trình trên nền tảng Hue-S. Kết quả, phương án tên gọi cầu Cửa Thuận nhận được 4.747 lượt bình chọn (chiếm 56,4%); tên gọi cầu Thai Dương có 3.676 lượt chọn (chiếm 43,6%).

Cầu Cửa Thuận là công trình có ý nghĩa quan trọng trong kết nối giao thông khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương ven biển của TP. Huế; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh du lịch của Huế.