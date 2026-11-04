Cầu vượt biển Thuận An chính thức mang tên Cửa Thuận

Cầu qua cửa biển Thuận An chính thức mang tên cầu Cửa Thuận. (Ảnh: CTV)

Ngày 4/11, tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết đặt tên cầu qua cửa biển Thuận An là cầu Cửa Thuận.

Đây là công trình giao thông trọng điểm thuộc dự án Tuyến đường bộ ven biển qua thành phố Huế và cầu qua cửa biển Thuận An, có ý nghĩa quan trọng trong kết nối giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị và thúc đẩy kinh tế-xã hội khu vực ven biển.

Điểm đáng chú ý trong quyết định lần này là tên gọi Cửa Thuận được lựa chọn sau một quá trình nghiên cứu, điều chỉnh phương án và lấy ý kiến người dân.

Trước đó, ngày 7/11/2025, Ủy ban nhân dân thành phố từng trình Hội đồng nhân dân thành phố phương án đặt tên công trình là cầu Thuận An.

Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 4/11 đã thông qua Nghị quyết đặt tên cầu qua cửa biển Thuận An là cầu Cửa Thuận. (Ảnh: H.THÀNH)

Tuy nhiên, tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 28, Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, các đại biểu đề nghị xem xét lại vì tên gọi này có thể gây nhầm lẫn với cầu Thuận An hiện hữu, nằm trên tuyến qua phá Tam Giang.

Tiếp thu ý kiến trên, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng lại đề án, đưa ra hai phương án là cầu Cửa Thuận và cầu Thai Dương để lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Việc bình chọn được thực hiện trên ứng dụng Hue-S từ ngày 10/7 đến 6/9/2026, thu hút 8.423 lượt tham gia.

Kết quả, phương án cầu Cửa Thuận nhận được 4.747 lượt bình chọn, chiếm 56,4%; phương án cầu Thai Dương có 3.676 lượt, chiếm 43,6%. Trên cơ sở kết quả này, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định tên gọi chính thức cho công trình.

Cầu qua Cửa Thuận là cây cầu vượt cửa biển dài nhất khu vực miền trung qua phường Thuận An, thành phố Huế. (Ảnh: CTV)

Theo giải trình của Ủy ban nhân dân thành phố, Cửa Thuận là danh xưng viết ngắn gọn của tên gọi cửa biển Thuận An. Việc lựa chọn tên gọi vừa bảo đảm tính nhận diện, tránh trùng lặp với công trình hiện hữu, vừa gắn kết trực tiếp với địa danh đã hình thành và in dấu trong đời sống lịch sử, văn hóa của vùng đất này.

Thẩm tra Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất với phương án đề xuất. Theo đánh giá của Ban này, đây là công trình có quy mô lớn, ý nghĩa chiến lược và giá trị biểu trưng đối với thành phố nên việc lựa chọn tên gọi cần nhận được sự đồng thuận rộng rãi. Tên gọi Cửa Thuận không đơn thuần là một danh xưng địa lý mà còn hàm chứa những giá trị lịch sử, văn hóa, gợi lên mong ước về một vùng đất bình yên, thịnh vượng bên bờ biển.

Việc đặt tên công trình được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và Nghị định số 91/2005/NĐ-CP của Chính phủ về ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng.

Theo đó, những công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng phải được Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đặt tên cầu qua cửa biển Thuận An là cầu Cửa Thuận bằng máy tính bảng. (Ảnh: H.THÀNH)

Không chỉ mang dấu ấn về tên gọi, cầu Cửa Thuận còn là công trình hạ tầng có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển không gian hướng biển của Huế.

Dự án giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, khởi công ngày 26/3/2022, gồm tuyến đường dài gần 7,8km và cầu vượt cửa biển dài hơn 2,36km, quy mô 4 làn xe. Công trình được thiết kế bảo đảm thông thuyền cho tàu tải trọng đến 5.000 tấn.

Sau quá trình thi công với nhiều khó khăn do vướng mắc giải phóng mặt bằng và điều kiện đặc thù tại khu vực cửa biển, công trình được hợp long năm 2025 và thông xe kỹ thuật ngày 30/4/2026, đồng thời cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối tháng 7/2026.

Khi đưa vào khai thác, cầu Cửa Thuận góp phần kết nối giao thông hai bờ cửa biển Thuận An, hoàn thiện trục đường bộ ven biển, tạo thuận lợi cho vận tải, giao thương và đi lại của người dân. Xa hơn, công trình mở ra dư địa phát triển đô thị, du lịch biển, thương mại, dịch vụ và kinh tế đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế khu vực phía đông thành phố.

Dự án cầu Cửa Thuận và đường dẫn ven biển thành phố Huế qua Thuận An có trị giá đầu tư giai đoạn 1 hơn 2.400 tỷ đồng (Ảnh: CTV).

Việc chính thức mang tên cầu Cửa Thuận vì thế sẽ hoàn thiện tên gọi cho một công trình giao thông quy mô lớn, đồng thời góp phần khẳng định sự gắn kết giữa hạ tầng hiện đại với bản sắc địa danh, lịch sử và văn hóa địa phương. Đây cũng là một dấu mốc trong hành trình mở rộng không gian phát triển, đưa Huế đến gần hơn với biển.