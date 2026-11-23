Hơn một năm kể từ ngày khởi công, công trường cầu vượt biển Hòn Khoai tại vùng biển cực Nam Tổ quốc đang bước vào giai đoạn thi công khẩn trương. Hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời cả trên đất liền lẫn ngoài khơi, hướng tới mục tiêu hoàn thành công trình vào cuối năm 2028.

Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Cà Mau, có tổng mức đầu tư hơn 25.700 tỷ đồng, kết nối trực tiếp đất liền với đảo Hòn Khoai. Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo điều kiện phát triển hệ thống cảng biển, logistics và các hoạt động kinh tế biển tại khu vực cực Nam.

Đội ngũ thi công đang đẩy nhanh tiến độ của công trình. Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng), đơn vị thi công dự án, hiện có hơn 1.200 cán bộ, kỹ sư và công nhân đang được huy động trên công trường. Các lực lượng tổ chức thi công đồng thời nhiều hạng mục, từ khoan cọc nhồi, đóng cọc ống thép đến xây dựng trụ cầu và lắp dựng kết cấu phục vụ thi công ngoài biển.

Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành các khu phụ trợ tại khu vực bờ Ngọc Hiển và đảo Hòn Khoai cùng hệ thống cầu tạm, mố nhô; toàn bộ 8 trạm bê tông xi măng cũng đã được huy động, lắp đặt để phục vụ công trình.

Đối với các hạng mục chính, đơn vị đã thi công được 395/2.408 cọc khoan nhồi (đạt khoảng 16,4% tổng khối lượng) và hoàn thành 9/652 cọc ống thép SPP (đạt 1,4%). Riêng phần kết cấu trụ cầu, nhà thầu đã hoàn thành 11/15 trụ trên cạn (đạt 73,3%) và 7/398 trụ trên biển (đạt 1,8%). Những con số này cho thấy công trình đã hình thành nhiều hạng mục nền móng quan trọng, song khối lượng thi công ngoài khơi vẫn còn rất lớn.

Thượng tá Nguyễn Danh Nam, Phó Giám đốc Ban điều hành Trường Sơn 10 thuộc Binh đoàn 12, cho biết khó khăn lớn nhất là điều kiện thi công trên biển, nơi hoạt động xây dựng chịu tác động trực tiếp của sóng gió, thủy triều và địa chất phức tạp.

Toàn cảnh công trường thi công cầu vượt biển Hòn Khoai. Nguồn ảnh: Báo Cà Mau

Để giữ vững tiến độ, đơn vị đang tăng cường thiết bị chuyên dụng, chủ động nguồn vật tư và tận dụng tối đa những khoảng thời gian thời tiết thuận lợi. Các giải pháp như sàn trượt, thiết bị Jack-up phục vụ thi công trên biển cũng được nghiên cứu, áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả và bảo đảm an toàn.

Cùng với việc đẩy nhanh khối lượng, nhà thầu tổ chức thi công thử nghiệm một số hạng mục để kiểm chứng công nghệ, đồng thời kiểm soát chặt chất lượng vật liệu đầu vào.

Khởi công vào ngày 19/8/2025, Dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai có chiều dài hơn 18 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn cầu vượt biển với quy mô 4 làn xe, tốc độ 80 km/h.

Điểm đầu dự án kết nối với đường cao tốc Cà Mau đi Đất Mũi và đường Hồ Chí Minh thuộc xã Đất Mũi; điểm cuối tại điểm K10 bờ phía Đông đảo Hòn Khoai.

Nhân lực, phương tiện và nguyên vật liệu được huy động tối đa để đẩy nhanh tiến độ dự án. Nguồn ảnh: Báo Cà Mau

Khi hoàn thành, hệ thống cầu vượt biển, cảng Hòn Khoai và cao tốc Cà Mau – Đất Mũi sẽ kết nối thông suốt trục Bắc – Nam đến cực Nam Tổ quốc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển, đồng thời tăng cường quốc phòng, an ninh.

Đáng chú ý, cầu vượt biển Hòn Khoai sẽ trở thành cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và thuộc top 3 Đông Nam Á, vượt xa cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, vốn từng là công trình vượt biển tiêu biểu của Việt Nam với tổng chiều dài 15,63 km.